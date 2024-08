Taila Santos está na final da temporada 2024 da PFL - (Foto: Reprodução/PFL)

Taila Santos está na final da temporada 2024 da PFL (Foto: Reprodução/PFL)

Publicado 04/08/2024 09:00

Foi realizado na sexta-feira (2), em Nashville, Tennessee (EUA), a abertura dos playoffs da temporada de 2024 da Profissional Fighters League, a PFL. O evento definiu os primeiros finalistas que seguem na busca pelo prêmio de US$ 1 milhão (mais de R$ 5 milhões, na cotação atual), que é dado ao campeão de cada categoria. O card contou com as disputas na divisão dos pesos-pesados entre os homens, e no peso-mosca entre as mulheres.



Única representante brasileira na noite, Taila Santos travou uma batalha com a veterana do MMA Liz Carmouche ao longo de três rounds e garantiu a vaga na finalíssima, superando a norte-americana por decisão unânime com um triplo 29 a 28. Vale lembrar que a catarinense tinha um ponto de vantagem sobre a rival que não bateu o peso da divisão, mas que não precisou ser utilizado.

O confronto começou com muito estudo entre as rivais, Carmouche tentou a primeira queda, muito bem defendida por Taila. Americana seguiu tentando derrubar a brasileira pressionando na grade, que seguia suportando as investidas da rival. A catarinense surpreendeu e derrotou Liz ficando por cima. Taila conseguiu evoluir e chegar às costas da rival e encaixou um mata leão, mas americana foi salva pelo gongo.No segundo assalto as lutadoras passaram os primeiros minutos trocando low kicks e golpes no corpo mas sem muita contundência. Santos acertou um dois diretos de direita em Carmouche que sentiu. A brasileira em seguida levou a rival para a grade. Próximo ao fim do round, Liz conseguiu uma queda e terminou a parcial por cima.Liz Carmouche partiu com tudo para cima de Taila e rapidamente conseguiu uma queda. Santos se defende e não permitiu que a americana evoluísse e conseguiu se levantar. Novamente em pé, a catarinense encaixou uma sequência de jab e direto no rosto da rival, que buscou outra queda, dessa vez defendida por Taila, Carmouche pressionou até o fim do round, e antes do encerramento da luta a americana conseguiu uma queda e o confronto foi encerrado.Com o resultado, a brasileira alcançou a terceira vitória em três lutas na PFL, e avança as finais da temporada 2024 da divisão dos moscas, seguindo viva na briga pelo primeiro de US$ 1 milhão (mais de R$ 5 milhões, na cotação atual). Taila Santos enfrentará na final Dakota Ditcheva que nocauteou Jena Bishop primeiro round e está invicta na carreira após 13 lutas.No peso-pesado, o russo Denis Goltsov nocauteou Timothy Johnson ainda no primeiro round e avançou as finais da temporada 2024 da PFL, onde vai enfrentar o compatriota Oleg Popov que derrotou Linton Vassell por unanimidade.Denis Goltsov derrotou Timothy Johnson por nocaute no R1Dakota Ditcheva derrotou Jena Bishop nocaute no R1Oleg Popov derrotou Linton Vassell por decisão unânime dos juradosTaila Santos derrotou Liz Carmouche por decisão unânime dos juradosSergey Bilostenniy derrotou Tyrell Fortune por desistência verbal no R2Alexei Pergande derrotou Daniel Boehle por decisão unânime dos juradosCody Law finalizou Zachary Hicks com um mata-leão no R2Dedrek Sanders derrotou Sergio Cossio por nocaute no R1Anthony Ivy finalizou Jaleel Willis com um mata-leão no R2Nick Meck derrotou Kevin Pease por decisão unânime dos jurados