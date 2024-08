José Aldo estará de volta ao octógono do UFC em outubro, no UFC 307 - (Foto: Divulgação/UFC)

José Aldo estará de volta ao octógono do UFC em outubro, no UFC 307 (Foto: Divulgação/UFC)

Publicado 03/08/2024 12:00

Depois de retornar da aposentadoria em grande estilo, derrotando Jonathan Martinez no UFC 301, em maio, José Aldo tem nova luta encaminhada no Ultimate.



Em informação inicialmente divulgada pela "Ag. Fight", o "Campeão do Povo" vai enfrentar outra promessa dos pesos-galos, o norte-americano Mauro Bautista no card do UFC 307, previsto para acontecer no dia 5 de outubro, em Salt Lake City (EUA). Além desse confronto, o Ultimate alinhou o duelo entre Ketlen Vieira e Kayla Harrison no peso-galo feminino, segundo apuração do "Super Lutas".



Ex-campeão peso-pena do UFC, José Aldo está com 37 anos e retornou à organização presidida por Dana White após quase dois anos competindo no Boxe, e com a vitória sobre Jonathan Martinez no UFC 301, voltou a integrar o ranking peso-galo do Ultimate na oitava colocação. Com 40 lutas na carreira, o manauara venceu 32 e foi superado apenas oito vezes.



Seis anos mais jovem em relação a Aldo, Mauro Bautista ocupa atualmente a décima segunda posição no ranking da divisão dos galos e vem embalado por seis vitórias consecutivas no Ultimate, a mais recente delas sobre Rick Simon, em janeiro, por decisão unânime. Na carreira, o norte-americano tem 16 confrontos realizados, com 14 triunfos e apenas dois reveses.



Ketlen Vieira e Kayla Harrison disputam title shot dos galos



Segunda colocada no ranking peso-galo feminino, Ketlen Vieira vai enfrentar a nova estrela do UFC, Kayla Harrison, que estreou na divisão superando a ex-campeã dos 61kg, Holly Holm, no histórico UFC 300.



Companheira de equipe de José Aldo na Nova União, Ketlen ocupa a segunda posição no ranking da categoria e vem de vitória sobre Pannie Kianzad, em julho do ano passado. Na carreira, a manauara de 32 anos soma 14 resultados positivos e apenas três derrotas como profissional.