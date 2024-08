Wellington Alemão quer dar um show de Jiu-Jitsu no BJJ Stars 13 - (Foto: @beatrizlina & @gabrielvemendes)

Wellington Alemão quer dar um show de Jiu-Jitsu no BJJ Stars 13 (Foto: @beatrizlina & @gabrielvemendes)

Publicado 02/08/2024 14:00 | Atualizado 02/08/2024 20:05

Um dos maiores eventos de Jiu-Jitsu do Brasil - e do mundo -, o BJJ Stars realiza a sua 13ª edição neste sábado (3), em São Paulo, com 12 superlutas de alto nível, entre elas o duelo Wellington Alemão x Gabriel Costa.



Faixa-preta da Fratres JJ, Alemão é um conhecido nome no cenário nacional e chega para o confronto querendo elevar ainda mais o seu status. Para isso, ele aposta nos treinos em equipe, preparação física e estudo.

Leia Mais Astros do Jiu-Jitsu trocam farpas antes de luta e brasileiro provoca: 'Olha a diarreia'

Unindo religião e Jiu-Jitsu, Projeto Efésios 6 transforma vidas em Cantagalo-RJ

Brasileira cresce com quatro vitórias seguidas e cobra disputa de título no UFC

"Minha expectativa está alta (para o evento). Estou pronto para deixar tudo no tatame! É uma honra participar do BJJ Stars, um evento onde já passaram vários craques. Eu mantive o mesmo ritmo de treino e intensidade na minha preparação, e por ser uma luta casada, apenas estudei mais o meu adversário", afirmou Wellington Alemão, que completou:



"Quanto mais preparado, melhor a performance, e a suplementação junto da preparação física é um dos componentes primordiais para a evolução do atleta. Podem esperar o máximo de mim nessa luta, pois represento, além do Alemão, a minha equipe, família e todos que me apoiam".



Fratres JJ fecha parceria com a Growth



No quesito suplementação, o faixa-preta Wellington Alemão agora tem o apoio da Growth, uma das maiores marcas do país e nova parceira da Fratres JJ, conforme explicou Dada de Luca, uma das responsáveis pelo time, que também celebrou o acerto.



"Um patrocínio desse nível fornece fundos adicionais para a equipe, permitindo melhorias nas instalações, contratações de atletas e viagens. Além disso, a Growth fornece suplementos nutricionais e produtos esportivos, ajudando os atletas no dia a dia, sem falar no aumento de visibilidade, nos associando com uma marca de credibilidade e referência", disse Dada, antes de encerrar:



"É uma marca que vem crescendo a cada dia, se juntando a atletas de todos os esportes e está começando a valorizar o Jiu-Jitsu também. Hoje em dia temos um suporte financeiro e material, e pela qualidade dos produtos e valorização do projeto, conseguimos ver um crescimento maior". "Minha expectativa está alta (para o evento). Estou pronto para deixar tudo no tatame! É uma honra participar do BJJ Stars, um evento onde já passaram vários craques. Eu mantive o mesmo ritmo de treino e intensidade na minha preparação, e por ser uma luta casada, apenas estudei mais o meu adversário", afirmou Wellington Alemão, que completou:"Quanto mais preparado, melhor a performance, e a suplementação junto da preparação física é um dos componentes primordiais para a evolução do atleta. Podem esperar o máximo de mim nessa luta, pois represento, além do Alemão, a minha equipe, família e todos que me apoiam".No quesito suplementação, o faixa-preta Wellington Alemão agora tem o apoio da Growth, uma das maiores marcas do país e nova parceira da Fratres JJ, conforme explicou Dada de Luca, uma das responsáveis pelo time, que também celebrou o acerto."Um patrocínio desse nível fornece fundos adicionais para a equipe, permitindo melhorias nas instalações, contratações de atletas e viagens. Além disso, a Growth fornece suplementos nutricionais e produtos esportivos, ajudando os atletas no dia a dia, sem falar no aumento de visibilidade, nos associando com uma marca de credibilidade e referência", disse Dada, antes de encerrar:"É uma marca que vem crescendo a cada dia, se juntando a atletas de todos os esportes e está começando a valorizar o Jiu-Jitsu também. Hoje em dia temos um suporte financeiro e material, e pela qualidade dos produtos e valorização do projeto, conseguimos ver um crescimento maior".

Patrocínio da Growth irá auxiliar Wellington Alemão e todos os atletas da Fratres JJ (Foto: Divulgação)

CARD COMPLETO:



BJJ Stars 13: Vikings

Arena Mercado Livre Pacaembu, São Paulo (SP)

Sábado, dia 3 de agosto



Mica Galvão x Davi Ramos (No Gi)

Diogo Reis x Felipe Machado (No Gi)

Gabriel Galvão x Francisco Lo (quimono)

Fellipe Andrew x Anderson Munis (quimono)

Andy Murasaki x Pedro Maia (quimono)

Isaque Bahiense x Lucas “Hulk” Barbosa (No Gi)

Servio Túlio x Fábio Caloi (No Gi)

Ingridd Alves x Thalyta Silva (No Gi)

Cleber “Clandestino” Sousa x Felipe Nacib (No Gi)

Gabriel Costa x Wellington Alemão (quimono)

Leonardo “Botinha” Gonçalves x Lucas Bernardes (No Gi)

Kaike Righetti x Erik Hudson (quimono) Mica Galvão x Davi Ramos (No Gi)Diogo Reis x Felipe Machado (No Gi)Gabriel Galvão x Francisco Lo (quimono)Fellipe Andrew x Anderson Munis (quimono)Andy Murasaki x Pedro Maia (quimono)Isaque Bahiense x Lucas “Hulk” Barbosa (No Gi)Servio Túlio x Fábio Caloi (No Gi)Ingridd Alves x Thalyta Silva (No Gi)Cleber “Clandestino” Sousa x Felipe Nacib (No Gi)Gabriel Costa x Wellington Alemão (quimono)Leonardo “Botinha” Gonçalves x Lucas Bernardes (No Gi)Kaike Righetti x Erik Hudson (quimono)