Eventos de Jiu-Jitsu serão válidos pela 11ª etapa do Circuito Nacional Mineirinho - (Foto: @oliveirafotobjj)

Publicado 31/07/2024 07:00 | Atualizado 31/07/2024 12:57

Está chegando a reta final do atual Circuito Nacional Mineirinho de Jiu-Jitsu, e nos dias 24 e 25 de agosto, a Arena da Juventude, em Deodoro-RJ, será palco da 11ª etapa da temporada, dividida entre Rio Winter National Open e Brasileiro Master da CBJJD.



Reunindo disputas com e sem quimono, além de desafios, Festival Kids e importantes pontos para o ranking, os eventos têm o primeiro lote de inscrições aberto até 9/08, no site www.cbjjd.com.br.



"Estamos na 18ª edição do Circuito e, a cada ano, valorizamos mais os atletas, equipes e staff. Queremos seguir crescendo e espero um show de Jiu-Jitsu na 11ª etapa, assim como foi em todas as etapas anteriores da ISBJJA e CBJJD", afirmou Rogério Gavazza, vice-presidente da Confederação.