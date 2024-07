Diego Lopes vem atraindo atenção dos fãs e especialistas - (Foto: Divulgação/UFC)

Publicado 31/07/2024 10:00

Após não acontecer no UFC 303, no final de junho, o duelo entre Diego Lopes e Brian Ortega foi confirmado oficialmente para ser realizado no UFC 306, que acontecerá no dia 14 de setembro, na “Esfera”, localizada em Las Vegas (EUA). O duelo será de extrema importância para o brasileiro, que em caso de vitória, ficará bem próximo de uma disputa de cinturão no peso-pena.

Vivendo o melhor momento da sua carreira, Diego Lopes foi exaltado, inclusive, por Dana White. Em vídeo que foi divulgado pelo canal do “UFC Brasil” no Youtube, o presidente do Ultimate fez elogios ao brasileiro radicado no México e não escondeu sua empolgação para acompanhar o confronto entre Diego e Brian Ortega.“Uma das maiores promessas dos penas, Diego Lopes vai dar um passo gigante no ranking e vai enfrentar o número 3 do ranking, Brian Ortega. Os dois eram para ter se enfrentado no co-main event do UFC 303, em junho, mas a luta mudou para esse card depois que Ortega ficou doente”, disse Dana White, que seguiu:“O (Diego) Lopes ficou grande naquele card, onde venceu o Dan Ige, sendo avisado três horas antes e imediatamente pediu para lutar com o Ortega na Sphere. Esses caras adoram a trocação em pé, mesmo com os dois tendo um Jiu-Jitsu incrível. Ambos lutariam com qualquer um, em qualquer lugar, a qualquer hora. Eu posso te garantir: essa luta vai ser incrível”, finalizou.Com 29 anos e um cartel de 25 vitórias e seis derrotas no MMA profissional, Diego Lopes vive um grande momento no UFC, embalado por quatro vitórias consecutivas. O manauara já fez duas lutas neste ano de 2024. Em abril, no UFC 300, nocauteou Sodiq Yusuff ainda no primeiro round. E no final de junho, como já citado, superou Dan Ige na decisão unânime dos jurados.