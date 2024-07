Todos os atletas da White House Jiu-Jitsu School medalharam no Pan Kids 2024 - (Foto: Reprodução)

Publicado 29/07/2024 16:00 | Atualizado 30/07/2024 05:39

Realizado no último fim de semana, entre 26 e 28 de julho, na Flórida, Estados Unidos, o Pan Kids da IBJJF reuniu os melhores jovens atletas do mundo e, entre as equipes, teve a White House Jiu-Jitsu School como um dos destaques.



O time de Jiu-Jitsu manauara viajou com oito atletas para os EUA e voltou com oito medalhas, sendo seis de ouro e duas de bronze. Ao todo, eles fizeram 22 combates, com 19 finalizações: uma incrível taxa de 86%.