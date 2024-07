Com dez medalhas no adulto, Fratres JJ deu show no Grand Slam do Rio de Janeiro - (Foto: Divulgação)

Publicado 26/07/2024 08:00 | Atualizado 26/07/2024 12:52

Realizado no último fim de semana (20 e 21/07), no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, o Abu Dhabi Grand Slam de Jiu-Jitsu Rio de Janeiro 2024 consagrou diversos campeões, distribuiu uma grande premiação em dinheiro e, entre as equipes, teve a Fratres JJ como um dos destaques.



Mesmo com um número reduzidos de atletas, a Fratres JJ conquistou o quarto lugar geral por equipes, além de dez medalhas. Os campeões foram os faixas-preta Sábatha Lais, Yara Soares, Alex Munis e Vinicius Liberati.