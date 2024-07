Superlutas foram uma das atrações do Mundial da ISBJJA - (Foto: Divulgação)

Superlutas foram uma das atrações do Mundial da ISBJJA (Foto: Divulgação)

Publicado 24/07/2024 07:00 | Atualizado 24/07/2024 18:28

No último fim de semana, dias 20 e 21 de julho, a Arena da Juventude, em Deodoro-RJ, recebeu o Mundial da ISBJJA e o Mundial Novatos - destinado para faixas-branca e cinza de todas as idades -, ambos válidos pela nona etapa do Circuito Nacional Mineirinho de Jiu-Jitsu e que consagraram diversos campeões no Rio de Janeiro.



Os eventos tiveram o comparecimento de toda a diretoria, como o GM Álvaro Barreto, presidente do Conselho de Mestres, o mestre Sylvio Behring, vice-presidente da CBJJD, Carlão Barreto, diretor técnico da CBJJD e ISBJJA, e lógico o presidente da CBJJD e vice da ISBJJA, Rogério Gavazza. Quem também marcou presença foram os líderes da Nova União, André Pederneiras, Wendel Alexandre e o ex-UFC Leonardo Santos.

Diretoria marcou presença em peso no evento ao lado dos líderes da Nova União (Foto: Divulgação)

Entre as equipes, a campeã geral (juvenil, adulto e master) do Mundial foi a Seleção FSMJJ, do Mato Grosso do Sul, com a Fábrica de Monstro BJJ em segundo, Top Brother em terceiro, além de Nova União e Double Five completando o Top 5. Já no kids (pré-mirim ao infanto-juvenil), ouro para a Nova União, seguida por Double Five, Cesar Maillet Team, R1NG BJJ e Seleção FSMJJ, respectivamente.



No Mundial Novatos, por sua vez, a Nova União ficou com o ouro por equipes, a R1NG BJJ com a prata e a Fábrica de Monstro BJJ com o bronze. Completaram o Top 5 a Seleção FSMJJ e a GFTeam.



Presidente da CBJJD - organizadora no Circuito -, além de vice da ISBJJA, Rogério Gavazza fez um balanço dos campeonatos, que ainda contaram com vários outros atrativos entre superlutas, Festival Kids e etc.



"Os eventos tiveram um nível altíssimo, grandes combates e casa cheia nos dois dias. Destaco ainda a vitória do Rio de Janeiro por 2 a 1 sobre o Mato Grosso do Sul no Desafio Equipes Blue Belt entre faixas-azul, além do Desafio Master Black Belt para professores faixas-preta", afirmou Gavazza. Entre as equipes, a campeã geral (juvenil, adulto e master) do Mundial foi a Seleção FSMJJ, do Mato Grosso do Sul, com a Fábrica de Monstro BJJ em segundo, Top Brother em terceiro, além de Nova União e Double Five completando o Top 5. Já no kids (pré-mirim ao infanto-juvenil), ouro para a Nova União, seguida por Double Five, Cesar Maillet Team, R1NG BJJ e Seleção FSMJJ, respectivamente.No Mundial Novatos, por sua vez, a Nova União ficou com o ouro por equipes, a R1NG BJJ com a prata e a Fábrica de Monstro BJJ com o bronze. Completaram o Top 5 a Seleção FSMJJ e a GFTeam.Presidente da CBJJD - organizadora no Circuito -, além de vice da ISBJJA, Rogério Gavazza fez um balanço dos campeonatos, que ainda contaram com vários outros atrativos entre superlutas, Festival Kids e etc."Os eventos tiveram um nível altíssimo, grandes combates e casa cheia nos dois dias. Destaco ainda a vitória do Rio de Janeiro por 2 a 1 sobre o Mato Grosso do Sul no Desafio Equipes Blue Belt entre faixas-azul, além do Desafio Master Black Belt para professores faixas-preta", afirmou Gavazza.

Leia Mais Menina prodígio, Sarah Galvão brilha entre os profissionais no Abu Dhabi Grand Slam Rio 2024

Estreia da ISBJJA na Espanha tem título da Dream Valencia por equipes

Com apenas um brasileiro, site divulga lista dos maiores lutadores do século

Nas aguardadas disputas dos absolutos, com premiação em dinheiro, vitórias de David Lucas (Atos JJ) na faixa azul adulto, Matheus Paulo (CheckMaT) na roxa, Lucas Mesquita (Familia Bangu BJJ) na marrom e Eduardo Neves (Team Lins) na preta com quimono.



Presidente da FSMJJ e líder da delegação pantaneira que viajou com mais de 100 pessoas entre atletas, técnicos e responsáveis para o Rio de Janeiro, Fábio Rocha celebrou o tricampeonato e exaltou o crescimento da ISBJJA, além do Jiu-Jitsu no Mato Grosso do Sul.



"É muito importante estar aqui, em um evento tão importante no Rio de Janeiro, ainda mais com o nosso tricampeonato geral no Mundial. E isso prova que o trabalho vem sendo bem feito, assim como por parte da ISBJJA e CBJJD também", destacou Fábio.



Vale lembrar que, ao final do Circuito Nacional Mineirinho, serão selecionados, através do ranking, os melhores atletas. E como prêmio, eles receberão as tradicionais passagens internacionais da CBJJD. Ao todo, serão dez passagens para lutar o Eurocup BJJ 2025 – parte do Circuito Ibérico -, em Portugal.

Nas aguardadas disputas dos absolutos, com premiação em dinheiro, vitórias de David Lucas (Atos JJ) na faixa azul adulto, Matheus Paulo (CheckMaT) na roxa, Lucas Mesquita (Familia Bangu BJJ) na marrom e Eduardo Neves (Team Lins) na preta com quimono.Presidente da FSMJJ e líder da delegação pantaneira que viajou com mais de 100 pessoas entre atletas, técnicos e responsáveis para o Rio de Janeiro, Fábio Rocha celebrou o tricampeonato e exaltou o crescimento da ISBJJA, além do Jiu-Jitsu no Mato Grosso do Sul."É muito importante estar aqui, em um evento tão importante no Rio de Janeiro, ainda mais com o nosso tricampeonato geral no Mundial. E isso prova que o trabalho vem sendo bem feito, assim como por parte da ISBJJA e CBJJD também", destacou Fábio.Vale lembrar que, ao final do Circuito Nacional Mineirinho, serão selecionados, através do ranking, os melhores atletas. E como prêmio, eles receberão as tradicionais passagens internacionais da CBJJD. Ao todo, serão dez passagens para lutar o Eurocup BJJ 2025 – parte do Circuito Ibérico -, em Portugal.