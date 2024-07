Dream Art Valencia dominou no Altea Summer International Open da ISBJJA - (Foto: Reprodução)

Publicado 22/07/2024 10:00 | Atualizado 23/07/2024 13:13

No último dia 13 de julho, o Palau d’Esports Vila d’Altea recebeu a primeira edição do Altea Summer International Cup – Gi & No-Gi -, na Espanha. Reunindo disputas com e sem quimono, o evento organizado pela ISBJJA – em parceria com a CBJJD – também foi válido pela segunda etapa do Circuito Ibérico de Jiu-Jitsu e um grande sucesso, com centenas de atletas presentes e lutas de alto nível.



Entre as equipes, a campeã geral foi a Dream Art - Valencia, com o Club de Lucha Massanassa na segunda posição e a Cícero Costha Europa em terceiro. Resistencia JJ/Parabellum e Climent Club completaram o Top 5, respectivamente.