Virna Jandiroba levou a melhor sobre a compatriota Amanda Lemos na luta principal do UFC Vegas 94 - (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 22/07/2024 09:00

Realizado neste sábado (20), em Las Vegas, o UFC Vegas 94 pode ter carimbado o "passaporte" de Virna Jandiroba rumo à disputa de cinturão no peso-palha feminino. Na luta principal da edição, a "Carcará" deu um show de Jiu-Jitsu e, enfrentando Amanda Lemos, finalizou a compatriota com um armlock no segundo round. Com o resultado, a baiana pode ser a próxima desafiante ao título dos 52kg, que atualmente pertence à campeã Weili Zhang.



Além de Virna Jandiroba e Amanda Lemos, outros quatro brasileiros entraram em ação. Bruno "Bulldog" Silva e Luana "Dread" Carolina fizeram bonito e venceram Cody Durden e Lucie Pudilova, respectivamente. No entanto, Kaynan Kruschewesky e Dione Barbosa acabaram sendo superados por Kurt Holobaugh e Miranda Maverick.

Na luta principal do UFC Vegas 94, Virna Jandiroba buscou a queda rapidamente, mas ao ser derrubada, Amanda Lemos surpreendeu com uma guilhotina. No solo, as brasileiras deram um verdadeiro show e trocaram posições com diversas tentativas de finalização. O segundo round vinha bem estudado, até que Virna esboçou uma nova queda. Mais uma vez, ambas travaram uma batalha na luta agarrada.Após mais uma troca de posições, Jandiroba grudou nas costas de Amanda e quase finalizou no mata-leão. O que poucos esperavam é que, na reta final da parcial, a baiana conseguiu a transição para o armlock, que muito bem encaixado, forçou os três tapinhas de Amanda Lemos. Com o ótimo resultado, Virna Jandiroba conquistou sua quarta vitória em sequência e agora fica bem próxima de uma disputa de cinturão no peso-palha feminino.Em combate válido pela categoria peso-leve o UFC Vegas 94, Kaynan Kruschewsky e Kurt Holobaugh iniciaram a luta de forma estudada. O americano vinha se mostrando melhor em suas ações, mas o primeiro round terminou com ambos aplicando golpes limpos, empolgando o público presente. O brasileiro foi para cima no segundo assalto e quase finalizou o adversário com uma justa guilhotina, bem defendida por Holobaugh. Na sequência, o americano respondeu e conectou golpes precisos na média distância, com destaque para seus diretos e cruzados.Com ambos já bem desgastados, Kaynan Kruschewsky "largou na frente" no terceiro round e conseguiu uma boa queda. Com muita técnica e resistência, Kurt Holobaugh resistiu às investidas do "Bahia" e inverteu a posição, ficando por cima no solo, onde se manteve até o fim. Depois de três assaltos de muita intensidade, quem saiu vencedor foi Holobaugh, que se recuperou da derrota para Trey Ogden. Já Kaynan amargou o segundo revés em sequência na organização.Bruno "Bulldog" Silva e Cody Durden iniciaram o combate em alto ritmo no card principal do UFC Vegas 94. Ambos partiram para a trocação franca e conectaram bons golpes, com uma clara vantagem para o americano, que acertou golpes mais precisos na média e curta distância. No segundo round, o brasileiro buscou a queda, mas caiu em posição de desvantagem e Durden se aproveitou disso, com tentativas de finalização e ações no ground and pound.Quando a luta se mostrava favorável ao americano, Bruno Bulldog fez valer seu poder de nocaute. Com um uppercut de direita espetacular, o brasileiro levou Cody Durden a knockdown e sacramentou sua vitória com uma sequência impressionante de golpes no ground and pound, forçando a interrupção do árbitro. Com o grande triunfo por nocaute, Bruno chega a quatro vitórias consecutivas no Ultimate e se mostra cada vez mais em alta no peso-mosca.O card preliminar do UFC Vegas 94 também teve a participação de Dione Barbosa, que foi para a trocação contra Miranda Maverick desde os primeiros segundos. O duelo foi para o solo na segunda metade do primeiro round, onde a americana conseguiu se manter por cima com golpes no ground and pound. A brasileira levantou o público com uma bela queda no segundo assalto, mas não conseguiu manter a luta no solo. Na sequência, Maverick respondeu com uma nova queda e se manteve mais uma vez por cima da pernambucana até a final da parcial.Ciente da desvantagem no combate, Dione Barbosa partiu para cima no último round e vinha conectando bons golpes, mas a luta voltou a ir para o chão e Miranda Maverick, novamente, conseguiu uma boa posição de domínio por cima. Claramente superior durante o confronto, a americana foi declarada vencedora por decisão unânime e chegou ao terceiro triunfo seguido na organização. Dione, por outro lado, sofreu sua primeira derrota em duas lutas na franquia.Primeira brasileira a entrar em ação no UFC Vegas 94, Luana "Dread" iniciou a luta levando um golpe de Lucie Pudilova na média distância. Na sequência, a brasileira respondeu com boas combinações e equilibrou o combate. No final do primeiro round, Luana acertou uma bela joelhada e terminou a parcial em superioridade. Pudilova buscou a reação no segundo assalto e conectou um bom golpe de encontro, que acertou a brasileira. Na sequência, a tcheca mostrou um bom trabalho na luta agarrada e conseguiu manter Dread por um bom tempo contra a grade.No terceiro e decisivo round, as duas atletas voltaram a se mostrar mais ativas no octógono. Luana "Dread" passou a apostar bastante nos chutes e nas combinações de jab's e diretos. Lucie Pudilova, em resposta, conseguiu a queda na reta final da parcial. Com o fim do confronto, os árbitros decretaram na decisão unânime a vitória da brasileira, que com o resultado, emplacou o terceiro triunfo consecutivo no UFC.Virna Jandiroba finalizou Amanda Lemos com um armlock no 2RSteve Garcia derrotou Seung Woo Choi por nocaute técnico no 1RKurt Holobaugh derrotou Kaynan Kruschewsky por decisão unânime dos juradosBruno “Bulldog” Silva derrotou Cody Durden por nocaute técnico no 2RDoo Ho Choi derrotou Bill Algeo por nocaute técnico no 2RHyder Amil derrotou Jeong Yeong Lee por nocaute técnico no 1RCody Gibson finalizou Brian Kelleher com um katagatame no 1RMiranda Maverick derrotou Dione Barbosa por decisão unânime dos juradosTrey Ogden derrotou Loik Radzhabov por decisão unânime dos juradosLuana “Dread” Carolina derrotou Lucie Pudilova por decisão unânime dos juradosThomas Petersen derrotou Mohammed Usman por decisão unânime dos jurados