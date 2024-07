Lutando em casa, Nova União - Ponte Nova prepara-se para sequência da LMJJ - (Foto: Reprodução)

Lutando em casa, Nova União - Ponte Nova prepara-se para sequência da LMJJ (Foto: Reprodução)

Publicado 19/07/2024 09:00 | Atualizado 19/07/2024 13:44

No próximo dia 4 de agosto, Ponte Nova, em Minas Gerais, receberá a quarta etapa - de seis - do Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu 2024, organizado pela LMJJ e que vem se destacando não apenas no cenário estadual, mas nacional.Com diversos atrativos, entre eles passagens para disputar o Mundial de Jiu-Jitsu e o Pan Kids da IBJJF, nos Estados Unidos, através do ranking, além de quase R$ 7.000,00 distribuídos em premiações, o campeonato vai reunir grandes equipes, caso da Nova União - Ponta Nova-MG - um dos destaques na LMJJ na temporada -, e tem inscrições abertas até 29/07 no site www.lmjj.com.br

Líder do time, o faixa-preta Loverty Gomes comentou sobre a preparação para a quarta etapa, que deve ter aproximadamente 70 atletas da equipe, entre crianças e adultos, em busca de medalhas."A expectativa para o campeonato é a melhor possível, com a galera treinando duro todos os dias já de olho no evento. Eu também vou lutar, participar de uma disputa No-Gi, e estou animado. Gosto muito de lutar sem quimono, sempre treinei e espero representar bem a Nova União, dar o exemplo", disse Loverty, que completou:"Facilita muito lutar em casa. Em relação à LMJJ, acho que a Nova União - Ponte Nova é a equipe que roda mais, viaja muito, em Juiz de Fora-MG por exemplo são quase 280km pra ir e voltar. Então só dos atletas poderem comer em casa, descansar, isso ajuda bastante para buscarmos resultados positivos".Por fim, Loverty aproveitou para exaltar o trabalho realizado por Thalles Moreira (presidente) e companhia à frente da Liga Mineira de Jiu-Jitsu (LMJJ) em prol da arte suave mineira: "Eu acompanho o Thalles há muito tempo, desde que era Copa Rio Branco, e lá atrás já via o empenho dele para transformar Minas Gerais em uma grande potência do Jiu-Jitsu. E a Liga dá continuidade a isso, ajudando os atletas locais e o desenvolvimento do esporte", encerrou.