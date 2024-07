Caio Borralho revelou treino com Alex Poatan - (Foto: Reprodução)

Publicado 19/07/2024 11:00

Em ascensão no Ultimate, Caio Borralho alcançou a 12ª colocação no ranking peso-médio após grande atuação no UFC 301, em maio, ao nocautear Paul Craig em sua última luta. O atleta da Fighting Nerds, no entanto, ainda não data para voltar ao octógono.

Recentemente, o lutador do Maranhão participou de uma entrevista ao podcast "MMA Hoje", onde revelou que fez um treinamento com Alex Poatan, atual campeão meio-pesado do UFC, enquanto o paulista ainda era lutador do GLORY Kickboxing. Borralho elogiou o compatriota pelas recentes conquistas e revelou que, durante a atividade, sofreu um "flashdown" e devolveu o ataque derrubando Alex. Caio procurou deixar claro que a sessão ocorreu de forma bem respeitosa."O Poatan é muito inteligente lutando. O corpo dele foi desenvolvido para lutar, ele nasceu para aquilo. Ele desenvolveu um sistema para lutar em pé. Isso é o mais difícil, porque a imprevisibilidade da luta em pé é muito maior que do chão, e ele desenvolveu um sistema ali. Eu fiz um sparring com o Poatan e eu levei um chute na cabeça, sofri um flashdown, mas eu já caí nas pernas dele, botando ele pro chão. Foi um dos sparrings mais duros que eu já fiz, mas a gente se respeitou bastante", declarou Caio.Sem querer entrar em polêmicas, Borralho disse que ficou "chateado" com Poatan por comentários feitos pelo compatriota após o sparring, e que nunca publicou o vídeo do treinamento para que ele não se "queimasse" com os fãs."Eu tenho esse vídeo (do treinamento com Poatan), mas nunca vou soltar. O Poatan já fez um vídeo comentando sobre esse treino, que foi uma coisa que me deixou chateado, porque ele deu uma de 'falso humilde', dizendo que gostou do treino. Eu fiquei com vontade de soltar esse vídeo, mas eu iria me queimar", concluiu Borralho.