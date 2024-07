Brandão JJ vai com força total para o Angra Winter National Open - (Foto: Reprodução)

Publicado 18/07/2024 09:00

Nos dias 27 e 28 de julho, o Estádio Municipal de Angra dos Reis, no sul do estado do Rio de Janeiro, será palco do Angra Winter National Open, terceiro e último evento do 1º Circuito Mineirinho Costa Verde de Jiu-Jitsu - lançado pela CBJJD em parceria com a ISBJJA em 2024.



Com disputas Gi & No-Gi, o Angra Winter National Open – que conta com apoio da Secretário de Esportes e Lazer de Angra – ainda terá Festival Kids, superlutas e premiação em dinheiro para os campeões dos absolutos. Além, claro, de grandes equipes em ação.