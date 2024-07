Escola do Lutador oferece diversas oportunidades de capacitação profissional - (Foto: Divulgação)

Escola do Lutador oferece diversas oportunidades de capacitação profissional (Foto: Divulgação)

Publicado 16/07/2024 08:00 | Atualizado 16/07/2024 12:34

Uma das principais entidades de Jiu-Jitsu do país, a CBJJD (Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Desportivo) segue inovando, e em 2024, anunciou mais uma novidade para os seus filiados. Além dos campeonatos de alto nível - que vem se espalhando pelo Brasil -, a Confederação firmou uma parceria inédita com a Escola do Lutador (www.escoladolutador.com.br), que visa capacitar atletas e praticantes de artes marciais além dos treinos na academia, para o mercado de trabalho.



Com uma série de cursos técnicos a distância, a Escola do Lutador é credenciada pelo MEC, com registro nos Conselhos de Classe, disponível 24h e 7 dias por semana em todo o Brasil, além de contar com descontos em mais de 30.000 locais através da plataforma Allya.