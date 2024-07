BJJ Storm 9 promete grandes lutas e forte emoções - (Foto: @joao.sfotos)

BJJ Storm 9 promete grandes lutas e forte emoções (Foto: @joao.sfotos)

Publicado 12/07/2024 07:00 | Atualizado 12/07/2024 07:17

Começou a contagem regressiva, e em menos de um mês, nos dias 3 e 4 de agosto, o SESC Contagem, em Minas Gerais, receberá a nona edição do BJJ Storm, um dos principais eventos de Jiu-Jitsu de Minas e do Brasil.



Reunindo disputas tradicionais, com e sem quimono, além de superlutas, o BJJ Storm 9 tem tudo para superar os recordas das últimas edições, conforme projetou o faixa-preta Claudio Caloquinha, responsável pelo show:



“No último evento nós batemos nosso recorde de atletas inscritos no No-Gi, além de muitos duelos de alto nível nas superlutas kids No-Gi e nos combates com quimono. Para o BJJ Storm 9, nossa expectativa é superar os números e seguir crescendo”.

As inscrições para o campeonato já estão abertas no site www.bjjstorm.com.br, com valor promocional até o dia 16 de julho e o prazo final sendo dia 28. No sábado, dia 3, ocorrerão as lutas do juvenil, adulto e master com quimono, além das superlutas. Já no domingo (4), entrarão em ação os atletas do infantil até 15 anos de pano, assim como juvenil, adulto e master No-Gi.As inscrições das lutas casadas kids No-Gi, por sua vez, estão sendo feitas diretamente com Caloquinha, através do Whatsapp (31) 99442-4325, com vagas limitadas, mas ainda abertas. Vale lembrar que o BJJ Storm 9 também terá transmissão dos principais confrontos ao vivo no YouTube do evento, além de cobertura completa da TATAME.