Alex Poatan é o atual campeão meio-pesado do UFC (Foto: Reprodução)

Publicado 10/07/2024 10:00

Considerado uma das grandes estrelas do UFC na atualidade, Alex Poatan, antes de brilhar no MMA com dois cinturões conquistados na maior organização do mundo na modalidade, também fez história no Kickboxing. Pelo GLORY, também foi campeão em duas divisões de peso diferentes e contabilizou vitórias épicas no esporte. No entanto, há quem gostaria de ver o brasileiro se aventurando em uma nova área das artes marciais.'



Anthony Joshua, grande nome do Boxe nos dias atuais, deixou claro que gostaria de ver Alex Poatan se apresentando no Boxe. Por meio das suas redes sociais, o ex-campeão mundial peso-pesado externou que tem o desejo de ver o brasileiro em ação na nobre arte.



“Alex Pereira deveria estrear no Boxe um dia desses”, escreveu Anthony Joshua em sua conta oficial no "X" (antigo Twitter) no último sábado (6).