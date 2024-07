Sábatha Lais (à frente) agradeceu apoio da Fratres para seguir crescendo no Jiu-Jitsu - (Foto: Reprodução)

Publicado 08/07/2024 10:00 | Atualizado 08/07/2024 19:22

Multicampeã e medalhista nos principais campeonatos de Jiu-Jitsu do mundo, Sábatha Lais, além dos títulos já somados, teve mais uma conquista em sua carreira na última semana. Durante cerimônia na equipe Fratres JJ, a atleta recebeu o segundo grau na faixa preta, comprovando o seu sucesso dentro e fora dos tatames.



"Essa graduação representa muito. Eu, uma menina que nunca nem imaginou ser faixa-preta, hoje estar recebendo o meu segundo grau, é incrível. São seis anos na preta e me dedico com todo amor e carinho ao Jiu-Jitsu", disse Sábatha Lais, que agradeceu a Fratres JJ:



"A equipe tem sido essencial na minha carreira, ajudando em todos os sentidos, não só financeiramente, mas dando suporte para eu desempenhar da melhor forma possível nos campeonatos".