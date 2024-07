Charles do Bronx e Islam Makhachev podem se enfrentar pelo título de novo - (Foto: Divulgação UFC)

Charles do Bronx e Islam Makhachev podem se enfrentar pelo título de novo(Foto: Divulgação UFC)

Publicado 06/07/2024 18:00

Ex-campeão peso-leve do UFC, Charles do Bronx fez uma postagem "misteriosa" e que empolgou seus fãs. Na última quarta-feira (3), o brasileiro publicou uma foto em sua conta oficial no Instagram onde estava com integrantes da sua equipe em frente à Etihad Arena, em Abu Dhabi (EAU), local onde foi derrotado em disputa de cinturão por Islam Makhachev, na luta principal do UFC 280, em outubro de 2022.



"Minha próxima parada é o mundo", escreveu Charles. Nos comentários da publicação, Diego Lima, principal treinador do brasileiro, também comentou: "Heeyyy! Grandes coisas estão por vir!".

A publicação enigmática foi suficiente para empolgar e criar teorias entre os fãs de MMA. Nos comentários da postagem feita por Charles do Bronx, diversos seguidores do ex-campeão escreveram que a mensagem deu a entender que uma possível revanche contra Islam Makhachev pode estar próxima de ser confirmada oficialmente.O brasileiro, vale ressaltar, é o atual segundo colocado no ranking peso-leve e vem de derrota para Arman Tsarukyan, em abril, no card do UFC 300. Tsarukyan, por sua vez, vinha sendo cotado para ser o próximo desafiante ao cinturão de Islam Makhachev. No entanto, recentemente, o armênio recebeu uma suspensão de nove meses da Comissão Atlética de Nevada, em Las Vegas (EUA), por ter dado um soco em um torcedor no histórico UFC 300, em abril deste ano, enquanto caminhava para o octógono.Como a pena é retroativa, Tsarukyan poderá lutar a partir do dia 12 de janeiro de 2025. Com o possível longo período afastado de Arman do octógono, pode-se abrir uma "brecha" para que Charles do Bronx seja colocado como próximo desafiante ao cinturão peso-leve.Charles do Bronx e Islam Makhachev, como já citado, se enfrentaram pela primeira vez em outubro de 2022, na luta principal do UFC 280. O russo, na ocasião, finalizou o brasileiro no segundo round e conquistou o cinturão peso-leve. Uma revanche entre os lutadores chegou a ser confirmada para o UFC 294, em outubro do ano passado, também em Abu Dhabi. Charles, no entanto, sofreu uma lesão a poucos dias do combate e precisou ser retirado do card, sendo substituído por Alexander Volkanovski.