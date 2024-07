Infight vai em busca de títulos no Mundial da ISBJJA - (Foto: Reprodução)

Infight vai em busca de títulos no Mundial da ISBJJA (Foto: Reprodução)

Publicado 05/07/2024 12:00 | Atualizado 06/07/2024 06:53

Equipe sempre presente nos pódios do Circuito Nacional Mineirinho de Jiu-Jitsu, a Infight prepara-se para mais um desafio. Nos dias 20 e 21 de julho, o time vai em busca de medalhas no Mundial Gi & No-Gi da ISBJJA e o Mundial Novatos – destinado para faixas-branca e cinza de todas as idades -, ambos válidos pela nona etapa do Circuito atual e marcados para a Arena da Juventude, em Deodoro-RJ.



Os eventos têm inscrições abertas até 12/07, no site www.isbjja.com, e segundo o faixa-preta Rogério Poggio, líder da Infight, contarão com a presença em peso da equipe.



"A gente foi muito bem no Brasileiro da CBJJD e agora queremos dar sequência no Mundial da ISBJJA e no Mundial Novatos. Valorizamos muito os eventos do Circuito porque o Circuito valoriza os atletas, especialmente através do ranking. Nosso objetivo é brigar pelas primeiras posições no Mundial e vamos entrar em peso em busca do resultado".