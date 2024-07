LFA vai agitar Cajamar-SP no sábado (6) - (Foto: Divulgação)

Publicado 03/07/2024 12:00 | Atualizado 03/07/2024 12:50

Agendado para este sábado (6/7), no município paulista de Cajamar, o LFA 187 vai promover um card especial confrontando os melhores lutadores brasileiros que ainda não chegaram ao UFC com as principais apostas de outros países da América Latina.



O UFC Fight Pass, que transmite o card principal ao vivo, às 21h, classificou a edição como o possível evento do ano de 2024.

A luta principal fica por conta de um Brasil x Venezuela. Campeão do GP dos meio-médios do LFA em 2021, o experiente Carlos Leal retorna ao cage da organização para defender a bandeira brasileira diante do venezuelano Manuel Mena, que vai tentar calar o público presente no ginásio do Polvilho.A seleção brasileira de MMA do LFA 187 ainda conta com Marcos Degli, Samuel Dias, Felipe Oliveira, Apollo Gomes, Pedro Doreto, Aieza Bertolso, Hugo Paiva, Leonardo Mesquita, Eduardo Dutra e João Moraes. Ao todo, são 11 confrontos internacionais, todos envolvendo o Brasil.Os lutadores brasileiros enfrentam Ignacio Fernandez (Argentina), Renzo Cortti (Paraguai), Lucas Miletich (Argentina), Lionel Abojer (Argentina), Leandro Solano (Argentina), Alejandra Fernandez (Peru), Rodrigo Roldan (Argentina), Vladimir Calvo (Cuba), Abraham Racho (Peru) e Navir Gonzalez (Venezuela), respectivamente.Nesta quarta-feira (3), o LFA e a Prefeitura de Cajamar iniciam as trocas de ingressos solidários. Para garantir a entrada, o fã deve levar 1kg de alimento não perecível nos pontos de trocas listados logo abaixo, de 8h às 18h.-Fundo Social de Solidariedade de CajamarAv. Arnaldo Rojek, 403, Jordanésia, Cajamar/SP-Ginásio de Esportes do PolvilhoRua Creusa Ferreira de Araújo, 120, Cajamar/SPTudo que for arrecadado será distribuído para as comunidades vulneráveis da região por meio do Fundo Social de Solidariedade de Cajamar.O evento começará às 16h, no horário de Brasília. A primeira luta do card preliminar entra ao vivo no YouTube às 17h, a transmissão das três últimas preliminares entra ao vivo no UFC Fight Pass às 20h e o card principal entrará ao vivo também no UFC Fight Pass, às 21h. A classificação Livre.Meio-médio: Carlos Leal (Brasil) x Manuel Mena (Venezuela)Peso-mosca: Marcos Degli (Brasil) x Ignacio Fernandez (Argentina)Peso leve: Samuel Dias (Brasil) x Renzo Cortti (Paraguai)Peso-pena: Felipe Oliveira (Brasil) x Lucas Miletich (Argentina)Peso-galo: Apollo Gomes (Brasil) x Lionel Abojer (Argentina)Peso-pena: Pedro Doreto (Brasil) x Leandro Solano (Venezuela)Peso-palha: Aieza Bertolso (Brasil) x Alejandra Fernandez (Peru)Peso-mosca: Hugo Paiva (Brasil) x Rodrigo Roldan (Argentina)Peso médio: Leonardo Mesquita (Brasil) x Vladimir Calvo (Cuba)Peso-pena: Eduardo Dutra (Brasil) x Abraham Racho (Peru)Peso leve: João Moraes (Brasil) x Navir Gonzalez (Venezuela)Peso-palha: Lany Silva (Brasil) x Pamela Mara (Brasil)Peso pesado: Guilherme Uriel (Brasil) x Wesley Alec (Brasil)Peso-palha: Fabrizia Ketlin (Brasil) x Nawira Ferreira (Brasil)Peso leve: Alexandre Duarte (Brasil) x Matheus Felipe (Brasil)