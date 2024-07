Rafael Alves conquistou uma vitória arrasadora no Karate Combat - (Foto: Divulgação)

Rafael Alves conquistou uma vitória arrasadora no Karate Combat (Foto: Divulgação)

Publicado 02/07/2024 09:00

O Karate Combat realizou a edição 47 na última sexta-feira (28), no Universal Studios, em Orlando, Estados Unidos. No duelo de ex-UFCs da luta principal, o brasiliero Rafael Alves venceu o norte-americano James Vick com um nocaute avassalador no primeiro round. A noite ainda ficou marcada por uma invasão do pit (arena de luta), que causou tumulto generalizado e colocou até o presidente da organização em ação para conter os ânimos.



Com diferença de mais de 10cm de altura, Rafael Alves começou cauteloso contra o gigante James Vick. Com muitas fintas, o paraense tentava se aproximar do adversário com cautela. Vick mantinha a distância com chutes frontais e laterais. Alves então aplicou um chute duplo (golpe em que salta troca de pernas no ar, como um voleio) que explodiu no queixo do norte-americano. Este, literalmente, desabou e permaneceu desacordado até ser retirado de maca pelos médicos (veja abaixo).



Treta marca edição do Karete Combat



A luta entre Will Esparza (EUA) e Luis Melendez (Porto Rico) foi repleta de emoção e facilmente a melhor da noite. No final, Melendez venceu por decisão unânime, foi até o córner do adversário e mostrou o dedo do meio para um dos treinadores. Ambos já haviam trocado farpas durante a semana de luta. O treinador então resolveu invadir o pit para tirar satisfações e a confusão começou. A equipe de segurança rapidamente interveio. Até o presidente do Karate Combat Asim Zaidi entrou no pit e aplicou um mata-leão no valentão.