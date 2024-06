Multicampeão de Boxe, Popó assina com a TV Globo - (Foto: Divulgação/Mariana Lima/FMS)

Publicado 30/06/2024 12:00

Acelino Popó Freitas é o mais novo contratado dos canais Globo. O tetracampeão mundial de Boxe fará parte do time de comentaristas da modalidade nas Olimpíadas de Paris 2024 que se iniciam no dia 26 de julho e se encerram no dia 11 de agosto.



As Olimpíadas de Paris marcam a terceira vez de Popó como comentarista nos jogos olímpicos. A estreia do baiano foi no ano de 2016, quando viu seu conterrâneo Robson Conceição ser o primeiro medalhista de ouro na história do pugilismo. O lutador inclusive será comentarista ao lado de Acelino nas transmissões da Globo e do Sportv. A última participação de Popó como comentarista foi há três anos, nas Olimpíadas de Tóquio, ano em que outro conterrâneo desta vez de Hebert Conceição, ao alcançar o lugar mais alto do pódio.



O pugilista declarou estar ansioso pela participação do Esquadrão Brasileiro nos Jogos, que tem Bia Ferreira como a maior esperança de medalha para a nossa nação: “A expectativa desta vez é bem alta, pela força da nossa equipe. Eu acredito na possibilidade de conquistarmos entre quatro e cinco medalhas. A Bia é o destaque, sem dúvida, por já ter uma experiência olímpica e por ser campeã mundial, algo que é muito difícil. Mas tem muita gente boa com ela nesta equipe para Paris” declarou Popó.



Aos 48 anos, Acelino Freitas é tetracampeão mundial de Boxe e nunca disputou uma Olimpíada pelo Brasil. O baiano foi medalha de prata nos Jogos Pan-americanos de 1995, em Mar de Plata (ARG), mesmo ano em que se tornou profissional na nobre arte. Ao todo, foram 22 anos como profissional, com 41 vitórias e apenas duas derrotas.



Desde 2022 o pugilista vem se dedicando às lutas de exibição, onde já enfrentou nomes como Whindersson Nunes, José Pelé Landy, Junior Dublê, Kleber Bambam e Guilherme Grillo, e anunciou recentemente vai enfrentar o coach Pablo Marçal em dezembro pelo Fight Music Show.