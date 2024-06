Whindersson mandou recado para Jake Paul - (Foto: @kingpynboxing)

Publicado 28/06/2024 10:00

Um dos maiores youtubers do Brasil, Whindersson Nunes iniciou em 2022 uma trajetória no Boxe. O humorista vem se testando em alguns combates e está escalado para lutar no grandioso evento nos Estados Unidos, que terá a luta principal entre Mike Tyson, ex-campeão mundial, e o influenciador Jake Paul.



Nesta ainda curta carreira no Boxe, Whindersson já coleciona alguns desafetos. Como o caso dos irmãos Jake e Logan Paul. Logo assim que enfrentou Acelino Popó Freitas, no começo de 2022, o brasileiro chegou a flertar com um combate contra Logan.