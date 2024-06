Edição do Jungle Fight em São Paulo terá dois cinturões em jogo - (Foto: Divulgação)

Edição do Jungle Fight em São Paulo terá dois cinturões em jogo(Foto: Divulgação)

Publicado 27/06/2024 17:00 | Atualizado 27/06/2024 19:20

O Jungle Fight 128, agendado para o dia 20 de julho, no ginásio Mauro Pinheiro, na cidade de São Paulo, vai promover duas disputas de cinturão. Na luta principal, um confronto entre São Paulo e Amapá; na coprincipal, Paraná e Espírito Santo.



Atual campeã peso-palha, Faelly Vitória vai para a sua primeira defesa de cinturão. Pela frente, além da desafiante, a paulista Laura Vasconcelos, a amapaense também vai ter toda a pressão do público local.



Faelly vitória possui um cartel de sete vitórias, uma derrota e uma luta sem resultado. Invicta, Laura Vasconcelos venceu todas as três lutas que disputou como profissional, todas no Jungle Fight. No MMA amador, ela possui cinco triunfos.

Uma luta antes, a disputa é pelo cinturão dos pesos médios. Atual campeão, o capixaba Vitor Costa também vai para a sua primeira defesa de título. O desafiante é o paranaense Eduardo Garvon.Vitor Costa venceu seis das sete lutas que disputou como profissional. Seu único revés foi na estreia; de lá para cá, só triunfo. O cartel de Eduardo Garvon é mais robusto. Experiente, ele venceu 16 lutas, perdeu quatro e empatou uma."São Paulo é a capital do MMA e merece um card com duas disputas de cinturão. Inclusive, a desafiante da luta principal faz parte desse projeto liderado pelo prefeito Ricardo Nunes e do vereador George Hato de descobrir talentos do esporte", destaca Wallid Ismail."Lembro que o vereador George Hato sugeriu que a gente colocasse atletas novatos para estrearem, atletas de projetos sociais e os incluísse no mercado de trabalho. Agora, a Laura vai ser a primeira desta safra a ter a oportunidade de ser campeã do Brasileirão do MMA", completa.Atualmente o ranking de estados com cinturões do Brasileirão do MMA está bem equilibrado. Na ponta estão Amazonas e Sergipe, com dois títulos cada.Na sequência, seis estados empatados com uma conquista no momento: Amapá, Espírito Santo, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.52kg: Faelly Vitória (Amapá) x Laura Vasconcelos (São Paulo)84kg: Vitor Costa (Espírito Santo) x Eduardo Garvon (Paraná)57kg: Layze Cerqueira (Bahia) x Sofia Esquer (Argentina)70kg: Marcelo Medeiros (São Paulo) x Gustavo "Cabeça" Chagas (Sergipe)84kg: Nathan "Shogun" (São Paulo) x Modestino Rodrigues (Amazonas)93kg: Rodolfo Guimarães (Paraná) x Antonio Marco Jr. (São Paulo)66kg: Murilo Bento (São Paulo) x Davidson Silva (São Paulo)52kg: Caroline Foro (Distrito Federal) x Macarena Aragon (Argentina)57kg; Willian Nogueira (São Paulo) x Kaysson Pereira (Amazonas)77kg: Erick Felipe (Mato Grosso do Sul) x Jeferson Capone (São Paulo)61kg: Antonio Ferreira (Pará) x Mateus Mendonça (Maranhão)77kg: Lucas Rafael (São Paulo) x Luis Gabriel das Neves (São Paulo)70kg; Matheus Terra (Minas Gerais) x Hadson Rodrigo (São Paulo)61kg: Hector Santiago (São Paulo) x Pedro Freitas (São Paulo)77kg: Gabriel Mollotov (São Paulo) x Michael "Alemão" Bersan (São Paulo)