Carlos Leal (de branco) vai representar o Brasil na luta principal do LFA 187(Foto: Divulgação)

Publicado 25/06/2024 11:00 | Atualizado 25/06/2024 15:37

O LFA anunciou a luta principal de sua próxima edição no Brasil, a de número 187, que terá como palco o ginásio do Polvilho, em Cajamar-SP, no dia 6 de julho. Com a temática Brasil x América Latina, o card será encabeçado por um confronto Brasil x Venezuela, ou seja, pelos meio-médios.



O representante do Brasil será Carlos Leal, "The Lion". Acostumado a carregar a bandeira verde e amarela mundo afora, o paranaense venceu 20 das 25 lutas que disputou, nove delas por nocaute, e teve passagens por Bellator, PFL - chegando à final do GP - e o próprio LFA, onde foi campeão de um GP realizado em 2021.

Quem terá a árdua missão de defender a bandeira da Venezuela em solo brasileiro será Manuel Mena. Assim como Carlos Leal, o lutador, da cidade de Maracaibo, na província de Zulia, também possui algumas vitórias por nocaute na carreira. De seus 12 triunfos em 15 lutas, cinco deles, ou seja, 42%, foram pelo método.



Ao todo, serão 11 confrontos internacionais, entre eles quatro Brasil x Argentina, três Brasil x Venezuela, dois Brasil x Peru, um Brasil x Paraguai e um Brasil x Cuba. As quatro primeiras lutas do LFA 187 serão entre brasileiros.



Para conseguir ingressos para assistir ao evento in loco no melhor setor do ginásio, participe da ação Área VIP, uma parceria entre LFA e Esportes Da Sorte, e garanta seu acesso pertinho do cage. O passo a passo está no perfil oficial do LFA Brasil no Instagram (@LFA_Brasil).



O evento começará às 16h, no horário de Brasília. A primeira luta do card preliminar entra ao vivo no YouTube às 17h, a transmissão das três últimas preliminares entra ao vivo no UFC Fight Pass às 20h e o card principal entrará ao vivo também no UFC Fight Pass, às 21h. A classificação Livre.



LFA 187 - Brasil x América Latina

Ginásio do Polvilho, Cajamar-SP

6 de julho de 2024



Card principal - ao vivo às 21h no UFC Fight Pass



Meio-médio: Carlos Leal (Brasil) x Manuel Mena (Venezuela)

Peso-mosca: Marcos Degli (Brasil) x Ignacio Fernandez (Argentina)

Peso leve: Samuel Dias (Brasil) x Renzo Cortti (Paraguai)

Peso-pena: Felipe Oliveira (Brasil) x Lucas Miletich (Argentina)

Peso-galo: Apollo Gomes (Brasil) x Lionel Abojer (Argentina)

Peso-pena: Pedro Doreto (Brasil) x Leandro Solano (Venezuela)

Peso-palha: Aieza Vertolso (Brasil) x Alejandra Fernandez (Peru)



Card preliminar - ao vivo às 17h no Youtube do LFA e às 20h no UFC Fight Pass



Peso-mosca: Hugo Paiva (Brasil) x Rodrigo Roldan (Argentina)

Peso médio: Leonardo Mesquita (Brasil) x Vladimir Calvo (Cuba)

Peso-pena: Eduardo Dutra (Brasil) x Abraham Racho (Peru)

Peso leve: João Moraes (Brasil) x Navir Gonzalez (Venezuela)

Peso-palha: Lany Silva (Brasil) x Pamela Mara (Brasil)

Peso pesado: Guilherme Uriel (Brasil) x Wesley Alec (Brasil)

Peso-palha: Fabrizia Ketlin (Brasil) x Nawira Ferreira (Brasil)

Peso leve: Alexandre Duarte (Brasil) x Matheus Felipe (Brasil)