Junior Cigano ainda não sabe quando irá defender o cinturão do Gamebred Bareknunckle (Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 21/06/2024 09:00

Depois de amargar um período de três anos sem vencer no MMA, onde chegou acumular cinco derrotas seguidas, Junior Cigano fez as “pazes” com a vitória e, de quebra, se tornou o campeão dos pesos-pesados do Gamebred Bareknuckle, organização de MMA sem luvas comandada pelo ex-lutador do Ultimate, Jorge Masvidal, ao nocautear Alan Belcher em março deste ano.



Cigano esteva presente no último sábado (15), no Spaten Fight Night, realizado em São Paulo, onde falou com exclusividade à TATAME sobre seu futuro no Gamebred, afirmando que pretende defender seu cinturão em breve, embora ainda não tenha nada confirmado oficialmente.



“Estou aguardando agora para saber quais são os próximos passos no Gamebred. Por enquanto, ainda não formularam nada. O Masvidal vai até lutar Boxe contra o Nate Diaz, acho que eles estão esperando algo, estão mais focados nesse evento, não sei dizer… Mas ainda não tem nada marcado para mim. Em breve a gente vai ter que defender esse cinturão”, declarou Cigano.