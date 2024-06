Atletas do Projeto Lutar é Viver foram recebidos com honrarias em São Gonçalo-RJ - (Foto: Divulgação)

Atletas do Projeto Lutar é Viver foram recebidos com honrarias em São Gonçalo-RJ (Foto: Divulgação)

Publicado 20/06/2024 08:00 | Atualizado 20/06/2024 09:36

No último dia 13 de junho, os atletas do Projeto Lutar é Viver, que recentemente participaram - e brilharam - no Campeonato Brasileiro de Kickboxing 2024, foram recebidos com honrarias em São Gonçalo, no Rio de Janeiro.



Estiveram presentes no encontro o prefeito Capitão Nelson, o vereador Bruno Porto e o secretário de Esporte e Lazer, Diego Andrade. Liderado pela FKBERJ e com grande participação dos são-gonçalenses, o Rio de Janeiro faturou seu 19º título no Brasileiro de Kickboxing.



"O Projeto Lutar é Viver é uma parceria da FKBERJ com a Prefeitura de São Gonçalo que tem como objetivo oferecer treinamento gratuito para atletas de alto rendimento e que está aberto para que todos possam fazer parte, até mesmo aqueles que desejam apenas ganhar qualidade de vida. Desde que iniciou, o projeto deu tão certo que, hoje, já contamos com campeões da Copa Brasil, que aconteceu no Mato Grosso do Sul, e agora do Brasileiro, realizado no Espírito Santo", celebrou Fabiana Almeida.