Professores e atletas da White House Jiu-Jitsu School estão focados no Brasileiro Crianças (Foto: Reprodução)

Publicado 19/06/2024 15:00 | Atualizado 20/06/2024 06:11

Marcado entre os dias 22 e 23 de junho, em Barueri, São Paulo, o Brasileiro Crianças da CBJJ é o principal campeonato de Jiu-Jitsu kids do país e, por isso mesmo, de grande importância para equipes como a White House Jiu-Jitsu School, de Manaus-AM, que é referência na formação de jovens talentos.



Através da parceria com o Studio MasterFrigo, o time manauara vai viajar com 26 atletas para disputar o Brasileiro Crianças 2024. Faixa-preta e um dos responsáveis pela equipe, Diogo Dutra comentou sobre os preparativos para o evento:



“Nossa preparação foi intensa. Levaremos 26 atletas para disputar o campeonato, com a escola muito bem representada nas categorias mirim, infantil e infanto-juvenil. Todos eles vêm se preparando há bastante tempo, lutando campeonatos regionais, outros eventos da CBJJ, então a nossa expectativa é a melhor possível, em busca de um resultado histórico para a White House Jiu-Jitsu School”, projetou Diogo.