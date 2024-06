Dada de Luca recebeu a faixa roxa de Jiu-Jitsu - (Foto: Reprodução)

Publicado 19/06/2024 11:00 | Atualizado 20/06/2024 06:02

Atual vice-campeã mundial no masculino e feminino pela IBJJF, a Fratres JJ é considerada uma das principais equipes de Jiu-Jitsu do mundo. Porém, em meio aos títulos dos atletas, diversos profissionais trabalham nos bastidores para atingir esse sucesso.



Entre eles está Dada de Luca, manager e uma das responsáveis pelo time ao lado do marido – e faixa-preta – Daniel Affini. Apesar do foco na gestão, Dada não deixa de treinar e, nesta semana, foi agraciada com a faixa roxa.

A graduação aconteceu na matriz da Fratres JJ, em São Paulo, em um momento emocionante compartilhado nas redes sociais (veja aqui). A faixa foi entregue por Daniel, e em entrevista, Dada de Luca comentou sobre a emoção do momento.“Eu fiquei muito feliz! Desde que comecei a praticar Jiu-Jitsu ainda em casa, na pandemia, sempre tive muita vontade de aprender e evoluir. Qualquer início é difícil, ainda mais depois dos 40 anos (risos), mas meus professores foram muito pacientes, assim como os companheiros de treino. Não achava que estava pronta, porque ainda apanho muito nos treinos (risos), porém dedicação nunca faltou”, celebrou a nova faixa-roxa, que continuou:“Já imaginava que viria um super discurso do Daniel, ele está ficando famoso por isso, é realmente muito bom com as palavras. Então, logo que ele começou a falar, percebi que era eu, a emoção foi grande. Ser graduada pelo meu companheiro, mestre, marido, amigo e sócio foi maravilhoso. Um dia marcante e que ficará pra sempre na memória”.Sobre o dia a dia, conciliando família, trabalho e treinos, Dada de Luca citou como o Jiu-Jitsu a vem ensinando dentro e fora do tatame. Além disso, projetou voltar às competições como roxa: “Tenho muito que aprender e evoluir ainda dentro do Jiu-Jitsu. Às vezes me arrisco em competição, mas acabo não performando bem, fico nervosa, não me solto. Mas isso também faz parte do aprendizado. O Jiu-Jitsu me ensina muito e sempre achei que todo praticante tem que lutar pelo menos uma vez, pois a experiência é demais. E quem sabe não entro em ação no Mundial Master? Afinal, já sou master 4 e a galera está me incentivando”.O Mundial Master da IBJJF, vale citar, está marcado entre 29 e 31 de agosto, em Las Vegas (EUA), com a Fratres JJ presente.