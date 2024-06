Faixa-preta Lucas Amorim brilhou com ouro duplo no Brasileiro - (Foto: Dai Bueno / @daitatame)

Faixa-preta Lucas Amorim brilhou com ouro duplo no Brasileiro (Foto: Dai Bueno / @daitatame)

Publicado 19/06/2024 11:00 | Atualizado 19/06/2024 19:17

No último domingo (15), o Parque Olímpico da Barra, no Rio de Janeiro, recebeu o Campeonato Brasileiro 2024 da CBJJD, válido pela oitava etapa do atual Circuito Nacional Mineirinho de Jiu-Jitsu e que, como esperado, foi um grande sucesso.



Entre as equipes, a Double Five voltou a brilhar após se destacar no Pan, em maio. O time faturou o título geral (juvenil, adulto e master), com a Fábrica de Monstro BJJ em segundo, GFTeam em terceiro, além da Cesar Maillet Team e da Infight completando o Top 5. Já no kids (pré-mirim ao infanto-juvenil), ouro para a Double Five, seguida por Nova União, R1NG BJJ, Escola de Luta Michel Kmiec e Atos JJ, respectivamente.

Presidente da CBJJD, Rogério Gavazza celebrou o Brasileiro, que além das disputas tradicionais Gi & No-Gi, ainda contou com diversas superlutas e Festival Kids: "O evento foi um sucesso total, acirrou ainda mais o ranking, que vai dar dez passagens para o Europeu da ISBJJA em Portugal e está na reta final. Do infantil ao master um alto nível e agora é preparar a próxima etapa, o Mundial da ISBJJA, que promete outro sucesso".



No masculino adulto faixa-preta, os destaques foram Lucas Amorim (Gordo JJ), campeão peso e absoluto com quimono, e Ramon Rodrigues (GFTeam), campeão absoluto No-Gi. Entre as mulheres, o show no campeonato ficou por conta das faixas coloridas.



"Foram três guerras no absoluto, a final contra um pesadíssimo, e quando você encara alguém mais pesado é sempre importante ter uma estratégia traçada. Eu estava torcendo para ele me puxar pra guarda porque eu venho trabalhando bastante as passagens e graças a Deus deu tudo certo ", afirmou Lucas.



Desafio Novos Talentos foi um dos destaques do Brasileiro da CBJJD (Foto: Dai Bueno / @daitatame)

Vale lembrar que, ao final do Circuito Nacional Mineirinho, serão selecionados, através do ranking, os melhores atletas. E como prêmio, eles receberão as tradicionais passagens internacionais da CBJJD. Ao todo, serão dez passagens para lutar o Europeu 2025 da ISBJJA – parte do Circuito Ibérico -, em Portugal.



A nona e próxima etapa da temporada está marcada para os dias 21 e 22 de julho, quando a Arena da Juventude, no Rio de Janeiro, receberá o Mundial de Jiu-Jitsu da ISBJJA, que tem inscrições abertas no site www.isbjja.com.



Resultados - Desafio Novos Talentos:



-Lorena Figueiredo (Double Five) derrotou Beatriz Mendes (R1NG BJJ)



-Marcello Vicktor (Prime Team) derrotou João Henrique Soares (Ares Gavazza)



-Erick Sales (Instituto Vencedores em Cristo) derrotou Enzo Coutinho (Top Brother)



-Eduarda Costa (TBN Jiu-Jitsu) derrotou Laiane Honorato (Infight)



-Kayky Oliveira (Atos JJ) derrotou João Emilio (Cesar Maillet Team)

