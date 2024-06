Equipe de Judô do Botafogo se destacou no evento - (Foto: Divulgação)

Publicado 17/06/2024 08:00 | Atualizado 17/06/2024 16:52

O Botafogo Judô participou da importante Taça Brasil sub-21, realizada neste fim de semana, em Curitiba. A competição é uma das mais tradicionais do cenário nacional no que tange à formação de novos talentos para o ciclo olímpico.



"O Botafogo Judô aproveitou a competição para tarimbar os atletas até 21 anos, classe que ainda está em formação dentro da equipe, assim como a senior", destacou o gestor do alvinegro, sensei Kodansha João de Deus.

Entre os principais resultados da equipe na Taça Brasil sub-21, vale destacar o top 7 conquistado pela judoca Maria Angelim. A colocação da jovem atleta rendeu pontos para o Botafogo Judô no Comitê Brasileiro de Clubes.A Taça Brasil sub-21 é organizada pela Confederação Brasileira de Judô. Também sensei do Botafogo, Marcelo Almeida enfatizou a importância da competição para para as aspirações dos judocas de General Severiano."O Comitê Brasileiro de Clubes, em parceria com o Botafogo, permite que possamos qualificar nossos atletas da base. Nossa participação é indispensável para que possamos continuar sendo um clube que forma seus talentos em casa", explica.Os judocas do Botafogo têm um novo compromisso no próximo final de semana, quando entram em ação pelo tradicionalíssimo Circuito Hajime, promovido pela Federação do estado do Rio, na Arena da Juventude, em Deodoro.