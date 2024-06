Pedro Lino e Marlon Novelletto vão representar a CMSystem - (Foto: Divulgação)

Pedro Lino e Marlon Novelletto vão representar a CMSystem(Foto: Divulgação)

Publicado 15/06/2024 15:00 | Atualizado 15/06/2024 16:29

A CMSystem terá dois representantes lutando boxe no card da 4ª edição do Fight Comedy Show, evento realizado pelos mesmos promotores do Fight Music Show, neste domingo (16/6), em Curitiba.



Oriundos da nobre arte, Pedro Lino e Marlon Novelletto subirão ao ringue para defender a bandeira da equipe liderada por Cristiano Marcello. Pedro enfrenta Chayan Lucas, enquanto Marlon encara Fernando Mineiro.



"Eles estão afiados, prontos para darem um show, como o próprio nome do evento. Independentemente da modalidade, essa é a filosofia da CMSystem: dar show e, no final, ter o braço estendido, seja qual for a área", destaca Cristiano Marcello.