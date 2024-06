Sul-coreanos se tornaram referência no Taekwondo brasileiro e receberão homenagem - (Foto: Divulgação)

Sul-coreanos se tornaram referência no Taekwondo brasileiro e receberão homenagem (Foto: Divulgação)

Publicado 14/06/2024 08:00 | Atualizado 14/06/2024 13:00

Criador da Federação de Taekwondo do Estado do Rio de Janeiro - a primeira estadual do Brasil - em 1982, posteriormente um dos responsáveis pela fundação da Associação Brasileira de Taekwondo, hoje Confederação Brasileira de Taekwondo (CBT), além de Grão-Mestre e reconhecido internacionalmente por sua técnica, o GM Kim Jung Roul terá todo o seu trabalho em prol da modalidade valorizado no dia 30 de junho, quando vai ser homenageado no Prêmio Melhores do Ano nas Artes Marciais 2024 - Edição Lendas, no Espaço Hall, Barra da Tijuca-RJ.



Kim Jung Roul, vale lembrar, chegou no Brasil em 1971, em Salvador-BA, a convite do seu amigo GM Lim Jung Do. Em seguida, foi para Aracajú-SE, em 1973, até chegar no Rio de Janeiro e ministrar aulas em vários locais, com diversas academias, a mais famosa delas na Rua Carioca, no Centro da cidade. Em 1982, ele fundou a Federação de Taekwondo do Estado do Rio de Janeiro.



Além de ser um ícone, com sua técnica reconhecida e admirada internacionalmente, Kim Jung Roul é formado em Engenharia Eletrônica por uma das melhores universidades da Coreia do Sul, a Yonsei University. Durante a trajetória no Brasil, o sul-coreano marcou seu nome na história do Taekwondo, modalidade olímpica e que conta com vários destaques brasileiros. O esporte, inclusive, estará nos Jogos Olímpicos 2024, entre 26 de julho e 11 de agosto, na França.