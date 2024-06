Treinador opinou sobre qual seria o resultado de uma possível luta entre Jon Jones e Alex Poatan - (Foto: Reprodução)

Publicado 11/06/2024 17:00

A possibilidade de um confronto entre Jon Jones e Alex Poatan acontecer no UFC ganhou força a partir do momento em que o atual campeão linear peso-pesado da organização, por meio das redes sociais, expressar seu interesse em enfrentar o brasileiro, detentor do cinturão dos meio-pesados. Dana White, presidente do Ultimate, afastou a chance do combate acontecer no momento, mas os fãs já aguardam muito pelo confronto.



Quem deu sua opinião sobre um possível confronto entre os campeões foi Rangel Farias. Em participação no "Dos Nossos Podcast", programa comandado por Fabrício Werdum, ex-campeão peso-pesado do UFC, o renomado treinador de MMA não se esquivou do assunto e, além de dizer que Jon Jones está em "decadência", afirmou que Poatan nocautearia o americano.