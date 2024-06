Daniel 220v é o novo atleta da White House Jiu-Jitsu School - (Foto: @raphaotv)

Publicado 11/06/2024 08:20 | Atualizado 11/06/2024 08:28

Multicampeão kids e uma das grandes promessas do Jiu-Jitsu na atualidade, Daniel "220v" Poncio está de equipe nova. No último fim de semana, o jovem confirmou que é o novo integrante da White House Jiu-Jitsu School, que compõe o time de alto rendimento do Studio MasterFrigo, em Manaus-AM.



Aos 12 anos, o faixa-amarela anunciou a mudança durante a 37ª edição da Copa Osvaldo Alves de Jiu-Jitsu, onde Daniel 220v também venceu peso e absoluto, adicionando mais medalhas de ouro ao currículo.



"Graças a Deus eu consegui me consagrar campeão, na minha estreia pela White House, equipe de grandes lutadores, grandes atletas e treinos de alto nível. O time está me ajudando bastante a desenvolver novas posições, algumas que o mestre Alcenor Alves mostrou pra gente, e agora é construir uma história incrível pela frente. A nova era está chegando", afirmou o jovem.