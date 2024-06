Disputa pelo título interino dos meio-médios promete fortes emoções - (Foto: Jungle Fight)

Disputa pelo título interino dos meio-médios promete fortes emoções(Foto: Jungle Fight)

Publicado 07/06/2024 18:00 | Atualizado 07/06/2024 18:37

O Jungle Fight retorna à capital paulista neste sábado (8/6) para a sua 127ª edição. O destaque fica por conta do confronto entre os estados de São Paulo e Paraíba, valendo o cinturão interino dos meio-médios (até 77kg).



Quem defende a bandeira de São Paulo é Vanderlei Soul Glo. Ex-campeão da categoria, o condecorado lutador de kickboxing e muay thai tenta reconquistar o posto de número 1 da divisão.



"Estou pronto, me preparei muito e amanhã eu vou buscar esse cinturão de volta para São Paulo", afirma Vanderlei Soul Glo.

A missão de impedir que isso aconteça fica a cargo do paraibano Glebson Santos, que, além de conquistar o cinturão do maior evento de MMA da América Latina, também luta para manter a invencibilidade de seu cartel."Treinei muito forte e vim preparado para levar esse cinturão para a Paraíba. Treinei manhã, tarde e noite e sei que esta vitória é minha", rebate Glebson Santos.Dentro da Arena Jungle, o que se espera é um combate dinâmico, já que tanto Vanderlei quanto Glebson são lutadores que entram para definir. Prova disso é que as seis vitórias do paulista e as quatro do paraibano foram por via rápida."A cidade de São Paulo hoje é a capital do esporte, e também do MMA. Então a expectativa é sempre alta por aqui. Não esperamos nada menos que um show dentro do cage e também fora dele, nas arquibancadas", destaca Wallid Ismail.As lutas que abrem o card, entre Douglas Feitosa e Guilherme Simões, pelos moscas, e Eduardo Dutra e Kevin Camargo, pelos galos, são de atletas descobertos nas Eliminatórias Jungle, criada para dar oportunidade a jovens talentos."Essa iniciativa tem como objetivo descobrir nossos futuros ídolos, dar oportunidade para eles darem o primeiro passo. Agradeço ao prefeito Ricardo Nunes e ao vereador George Hato, que são fundamentais no apoio ao esporte", conclui.O Jungle Fight 127 terá transmissão ao vivo, a partir das 19h30, pelo Sportv 2 e pelo canal Combate. A Globo transmite as melhores lutas do card e a disputa do cinturão logo após o programa "Altas Horas".77kg: Vanderlei Soul Glow (SP) x Glebson Santos (PB) - cinturão70kg: Marlon Brito dos Santos (SP) x Daniel Silva (AL)77kg: Jeferson Capone (SP) x Guilherme Silva (MG)61kg: Micael de Jesus (SP) x Ariston França (SP)61kg: Guilherme Revira Miranda (SP) x Michael de Oliveira (SP)66kg: Matheus de Oliveira da Silva (RJ) x Gabriel Oliveira Roque (SP)61kg: Rafael Nunes (SP) x Juliano Lubke Proença (SP)66kg: Vitinho Zmish (SP) x Wanderson Cascavel (SP)70kg: Ryan Rubens Rodrigues Jucá (CE) x Israel Miranda (BA)57kg: Diego MacDhiago (Peru) x Gabriel Soares Silva (PB)66kg: Eduardo Dutra (SP) x Kevin Rogério de Camargo (SP)57kg: Douglas da Silva Feitosa (SP) x Guilherme Simões (SP)