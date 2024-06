Jamahal Hill voltou a se mostrar incomodado com comemoração de Poatan logo após vencê-lo no UFC 300 - (Foto: Divulgação/UFC)

Jamahal Hill voltou a se mostrar incomodado com comemoração de Poatan logo após vencê-lo no UFC 300 (Foto: Divulgação/UFC)

Publicado 07/06/2024 10:00

A dura derrota sofrida por nocaute para Alex Poatan, em abril, no UFC 300, ainda atormenta Jamahal Hill. Mais que isso, a comemoração em tom de "deboche" por parte do brasileiro, que imitou um meme, trouxe claro incômodo ao americano, que utilizou suas redes sociais para desabafar sobre o gesto de Alex quase dois meses após o combate entre eles, que contou com o cinturão meio-pesado em disputa.



Por meio de uma publicação em suas redes sociais, Jamahal Hill afirmou que nunca debochou de um adversário que derrotou e citou até mesmo o caso em que derrotou Glover Teixeira - mentor e grande amigo de Alex Poatan - no Brasil, em janeiro de 2023, onde deixou claro que manteve o respeito pelo mineiro em todo o momento.



"Bem, eu realmente não falei sobre isso, mas fui ao Brasil e dominei seu cara (Glover Teixeira) em uma das lutas mais unilaterais da história das disputas de cinturão e depois não mostrei nada além de respeito e prestei homenagem! Nunca comemorei em cima de um adversário e até critiquei meus fãs por desrespeitarem (Johnny) Walker depois que eu nocauteei! Mas porque mostrei fogo competitivo e estava animado por voltar depois de uma lesão que poderia encerrar minha carreira, vocês acham que isso foi engraçado ou legal!", escreveu o americano.