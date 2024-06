Movimento Capoeira é a Nossa Bandeira no IVEE - (Foto: Divulgação)

Movimento Capoeira é a Nossa Bandeira no IVEE (Foto: Divulgação)

Publicado 05/06/2024 12:00

Recém-lançado, o Instituto Vida em Equilíbrio (IVEE) é uma organização que surgiu dedicada à revitalização do Centro do Rio de Janeiro. Fundado com a missão de promover a integração social e o desenvolvimento comunitário, o IVEE busca transformar a região através do acesso facilitado à arte, cultura, esporte – com foco nas artes marciais – e cursos de capacitação.



Na última semana, o espaço localizado na Rua da Quitanda, nº 87, recebeu sua primeira atividade através do movimento Capoeira é a Nossa Bandeira, que reuniu diversos praticantes e agitou o Centro-RJ.

Entre os presentes esteve o Mestre Mulato, presidente do Capoeira é a Nossa Bandeira e grande representante da arte, que exaltou a iniciativa que tem apoio do SINDILUTAS e do Prêmio Melhores do Ano nas Artes Marciais - que terá Mulato homenageado em 2024.



"Somos um movimento que reúne vários grupos, várias lideranças, sempre defendendo que a Capoeira é a nossa bandeira. Aqui a galera se une para discutir politicas publicas, fazer barulho e cobrar o reconhecimento que a Capoeira tanto merece", disse Mulato.



Parte do Museu das Artes Marciais - uma iniciativa do IVEE -, o encontro também teve a presença de Rita de Cássia Santos, mais conhecida como Mestre China e referência quando o assunto é Capoeira.



"É um privilégio participar desse movimento, que soma diferentes bandeiras e quer levar a nossa arte para o mundo. Esperamos que o Instituto siga crescendo e, sobre o Prêmio 2024, me sinto honrada com a homenagem", afirmou Rita, que assim como Mulato, irá receber uma premiação por sua contribuição para o crescimento das artes marciais no Rio de Janeiro.



O Instituto Vida em Equilíbrio (IVEE), vale citar, se dedica à revitalização do Centro do Rio de Janeiro por meio de iniciativas que promovem a integração social, cultural e econômica da comunidade, com as artes marciais presentes nas atividades.