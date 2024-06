Espaço Hall será o palco do Prêmio Melhores do Ano nas Artes Marciais 2024 - (Foto: Divulgação)

Publicado 28/06/2024 08:00

Sucesso no ano passado, quando aconteceu a primeira edição com mais de 1500 pessoas na Cidade das Artes, o Prêmio Melhores do Ano nas Artes Marciais retorna em 2024 ainda mais especial, homenageando os atletas masters, seniores e principalmente lendas, de todas as federações dos esportes de combate.



Marcado para o domingo (30/06), no Espaço Hall, na Barra da Tijuca-RJ, o Prêmio 2024 terá início às 13h, conforme o cronograma oficial divulgado esta semana. Ao longo do dia, serão cinco blocos exaltando diferentes modalidades, com o encerramento do evento previsto para 22h.