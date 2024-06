Nova União quer fazer bonito no Mundial da ISBJJA - (Foto: Divulgação)

Publicado 27/06/2024 15:00 | Atualizado 27/06/2024 19:11

O processo de fortalecimento do Jiu-Jitsu na Nova União segue à todo vapor. No ano passado, a equipe realizou a 1º Copa Nova União, em evento que marcou a reestruturação de um dos mais tradicionais times de arte suave do mundo. Foram mais de 500 competidores de diferentes partes do país, com todo o valor arrecadado sendo reinvestido na equipe profissional e na estrutura de Jiu-Jitsu.



Desde então, o time vem colhendo os frutos e, nos dias 20 e 21 de julho, vai em busca de mais títulos no Mundial Gi & No-Gi da ISBJJA e no Mundial Novatos – destinado para faixas-branca e cinza de todas as idades -, ambos válidos pela nona etapa do Circuito Nacional Mineirinho de Jiu-Jitsu e marcados para a Arena da Juventude, em Deodoro-RJ.

Campeão mundial de Jiu-Jitsu e ex-lutador do UFC, Leo Santos é o atual presidente da Nova União e grande responsável pela reestruturação do time na arte suave. E pelo trabalho realizado até agora, espera um bom resultado nos campeonatos em julho."Já estamos convocando toda a galera, vamos entrar com força total no Mundial da ISBJJA e no Mundial Novados em busca de medalhas. Os alunos estão bem animados e prontos para mostrar serviço. Nosso objetivo é manter a equipe entre as maiores, fazendo valer o DNA da Nova União", projetou Leo.Sobre o crescimento e fortalecimento da equipe no Jiu-Jitsu, Leo explicou: Estamos num processo de renovação, mudando a ideia antiga, onde éramos apenas um time de competição, e trabalhando no intuito de virar uma empresa e uma grande equipe. Aos poucos vamos chegando lá. O plano futuro que eu botei na cabeça desde que o Dedé Pederneiras e o Wendell 'Del' Alexander me concederam a honra de estar à frente da Nova União é manter o legado deles vivo e crescer cada vez mais".Além da presença da Nova União, entre as atrações do Mundial Gi & No-Gi e do Mundial Novatos estarão as tradicionais superlutas, com desafios entre os estados do Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul que prometem levantar o público presente na arena. As inscrições estão abertas até o dia 12/07, através do site www.isbjja.com.Ao final do Circuito Nacional Mineirinho, vale lembrar, serão selecionados, através do ranking, os melhores atletas. E como prêmio, eles receberão as tradicionais passagens internacionais da CBJJD. Ao todo, serão dez passagens para lutar o Europeu 2025 da ISBJJA – parte do Circuito Ibérico -, em Portugal.