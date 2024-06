Após bons resultados no Circuito em 2023, Prime Team quer mais - (Foto: Reprodução)

Após bons resultados no Circuito em 2023, Prime Team quer mais (Foto: Reprodução)

Publicado 25/06/2024 08:00 | Atualizado 25/06/2024 17:03

Destaque no último Circuito Nacional Mineirinho de Jiu-Jitsu, quando faturou quatro das dez passagens internacionais, a Prime Team segue fazendo bonito em 2024 e, nos dias 20 e 21 de julho, vai em busca de mais títulos no Mundial Gi & No-Gi da ISBJJA e no Mundial Novatos – destinado para faixas-branca e cinza de todas as idades -, ambos válidos pela nona etapa do Circuito atual e marcados para a Arena da Juventude, em Deodoro-RJ.



Professor da Prime Team, o faixa-preta Juan Lopes comentou sobre o crescimento do time e a expectativa para o próximo evento do Circuito, que promete reunir grandes equipes e atletas no Rio de Janeiro.



"A gente vem em um crescimento muito grande no Rio e no Brasil, e o que nos motiva é crescer todos os dias: atletas, professores e a equipe em si. O sucesso na última temporada foi muito importante para a Prime Team, com nossos atletas ganhando passagens para Portugal, e neste ano já temos novos alunos concorrendo para conquistarmos mais passagens", analisou Juan, que continuou:



"O Mundial da ISBJJA é uma etapa fundamental, com pontuação dobrada, então os alunos estão se dedicando bastante para chegar preparados no evento. Nossa expectativa é entrar com 100 atletas e tenho certeza que todo mundo dará o seu melhor, com a Prime Team terminando no pódio".