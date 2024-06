Praticante de artes-marciais, Cauã Reymond é faixa-preta de Jiu-Jitsu - (Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 23/06/2024 16:00

Poucas pessoas sabem, mas o ator global Cauã Reymond é faixa-preta no Jiu-Jitsu. O carioca constantemente usa suas redes sociais para compartilhar treinamentos, onde já fez "soltinho" no tatame com grandes nomes da arte suave, como Tainan Dalpra e Mica Galvão, por exemplo.

O artista foi o apresentador oficial do Spaten Fight Night, evento que marcou a luta despedida de Anderson Silva no Brasil, no último fim de semana, na capital paulista. Cauã conversou rapidamente com a TATAME e revelou que tem vontade de lutar em algum campeonato de Jiu-Jitsu e que, inclusive, já foi chamado para participar de em alguns eventos."Nem morto (luto Boxe), meu ramo é outro (risos). Eu penso, às vezes, em lutar Jiu-Jitsu e entrar em um campeonato, mas não sei. Já me chamaram para lutar algumas vezes, mas no momento não (penso)", declarou Cauã ReymondO ator está no elenco da Rede Globo desde 2002, onde interpretou duas vezes personagens ligados ao mundo da luta. Em 2024, na novela "Da cor do pecado", o carioca protagonizou o personagem "Thor Sardinha", que fazia parte de uma família de atletas de Luta Livre. Já em em 2015, Cauã deu vida a Juliano em "A Regra do Jogo", um ex-atleta de MMA que mantinha um projeto de inclusão social por meio das artes marciais.