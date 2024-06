Em entrevista, Popó deixou claro que não está mais buscando uma luta contra Vitor Belfort - (Foto: Reprodução)

Em entrevista, Popó deixou claro que não está mais buscando uma luta contra Vitor Belfort (Foto: Reprodução)

Publicado 20/06/2024 19:00

Durante algumas semanas, Acelino Popó Freitas e Vitor Belfort trocaram constantes provocações por meio das redes sociais e deixaram os fãs com uma grande expectativa para um duelo de Boxe entre eles, principalmente no Fight Music Show, que vem promovendo os duelos do tetracampeão mundial nos últimos anos.



No entanto, após alguns impasses durante a negociação, como a questão do peso limite para o combate, por exemplo, a luta acabou não sendo concretizada. Apesar disso, muitos ainda seguem na esperança de que o duelo seja realizado, até mesmo Mamá Brito, presidente do Fight Music Show, que em recente entrevista à TATAME, cravou que vai promover o confronto entre os rivais em “algum momento”.



Durante o Spaten Fight Night, realizado no último sábado (15), em São Paulo, Popó também conversou com a TATAME e deixou claro que uma possível luta contra Vitor Belfort “ficou no passado”. Irritado com o rival, o baiano revelou que chegou até mesmo a bloquear o “Fenômeno” em suas redes sociais.



“O Belfort já está descartado, nem falo para não dar mais mídia para ele. O Belfort já foi. O cara que quer lutar comigo e no outro dia, em cima do ringue, vai estar com 100kg e eu com 75kg… O cara quer lutar comigo com uma luva que ele inventou. Ah, vai pra merd*! Vai procurar o que fazer! Já até bloqueei ele (das redes sociais) tem mais de um mês. Quem abana as pessoas ou o lugar que está sujo, cheio de poeira, não sou eu, não”, disparou Popó.



Vale ressaltar que os desafios entre Vitor Belfort a Popó iniciaram às vésperas da luta do baiano contra Kleber Bambam no Fight Music Show 4, em fevereiro deste ano. Desde então, os lutadores foram trocando provocações nas redes sociais. O pugilista chegou a anunciar o confronto com o ex-UFC para setembro, o que foi negado por Vitor.