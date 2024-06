Líder da Club de Lucha Massanassa celebrou chegada da ISBJJA na Espanha - (Foto: Reprodução)

Líder da Club de Lucha Massanassa celebrou chegada da ISBJJA na Espanha (Foto: Reprodução)

Publicado 20/06/2024 11:00 | Atualizado 20/06/2024 15:34

Começou a contagem regressiva para o Altea Summer International Cup, e faltando menos de um mês para o evento, que ocorre no dia 13 de julho, na Espanha, diversas equipes já vem se movimentando.



Entre os times que estarão presentes no campeonato, parte do novo Circuito Ibérico de Jiu-Jitsu - realizado pela ISBJJA em parceria com a CBJJD -, estarão a Fightzone e o Club de Lucha Massanassa.

Faixa-preta 4º grau formado por Ricardinho Vieira, craque da CheckMat, Marco Canha é o atual responsável pela Fightzone Londres, na Inglaterra. Porém, também acompanha de perto o desenvolvimento do Jiu-Jitsu no vizinho europeu.



"O Jiu-Jitsu na Espanha está crescendo muito, com novas academias abrindo e mais e mais pessoas começando a treinar. Os espanhóis tem muita raça, que vem de outros esportes, e isso facilita bastante. Além disso, é legal ver um campeonato reconhecido chegando não só na Espanha, como em Altea, que pela primeira vez recebe um evento desse porte", disse Marco, que completou:



Fightzone é uma das equipes que estará em ação no evento da ISBJJJA (Foto: Reprodução)

Já Stanly Barbosa é o líder do Club de Lucha Massanassa, academia de Jiu-Jitsu, Capoeira e MMA, que também vai em busca de títulos no Altea Summer International Cup. O faixa-preta relembrou seu início na arte suave e projetou o evento na Espanha.



"Comecei minha vida no esporte aos 7 anos, através da Capoeira, e um dia numa roda levei um triângulo, não pude escapar, aquilo me interessou e entrei no Jiu-Jitsu. Desde então a minha paixão cresceu, montei minha escola em 2010, quatro anos depois viramos o Club de Lucha Massanassa e seguimos crescendo", afirmou Stanly, que prosseguiu:



"O nível do Jiu-Jitsu na Espanha está cada vez maior e a nossa expectativa para a competição é alta. Vamos entrar com mais de 20 atletas e queremos mostrar o bom trabalho que estamos realizando aqui na academia", encerrou.



