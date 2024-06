Whindersson Nunes vai lutar Boxe novamente - (Foto: Reprodução Instagram)

Publicado 20/06/2024 12:00

O humorista e agora pugilista Whindersson Nunes viu seu próximo compromisso no Boxe ser adiado junto com todo o evento. O piauiense, inicialmente, foi escalado para enfrentar o indiano Neeraj Goyat no dia 20 de julho, em Arlington, no Texas (EUA), no grandioso card que marcaria o encontro entre a lenda da nobre arte, Mike Tyson, e o Youtuber norte-americano Jake Paul. No entanto, devido a problemas de saúde envolvendo Tyson, o evento foi adiado para o dia 15 de novembro.