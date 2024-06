Jiu-Jitsu segue transformando vidas - (Foto: Divulgação)

Publicado 20/06/2024 07:00

Fundada em 2013, a turma de jiu-jitsu do Centro de Educação Física da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, no bairro de Sulacap, conta com mais de 220 alunos, entre policiais, seus dependentes e crianças de comunidades adjacentes.



Embora se orgulhem das competições que participam, o que já rendeu inúmeras conquistas nacionais e internacionais, os responsáveis por liderar a equipe enfatizam sempre que os principais resultados do projeto vêm fora do tatame.



"A ideia é ir além de formar campeões", destaca o subtenente faixa-preta Vinicius Alkaim, figura bastante conhecida nos pódios masters do jiu-jitsu. "Nosso principal intuito é formar vencedores na vida, melhorar a qualidade de vida de todos".