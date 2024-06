CT Thomaz Abreu vem de bons resultados na temporada - (Foto: Reprodução)

Publicado 19/06/2024 10:00 | Atualizado 20/06/2024 05:46

Marcada para o dia 4 de agosto, em Ponte Nova, Minas Gerais, a quarta etapa do Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu 2024 – Gi & No-Gi -, organizado pela LMJJ, promete pegar fogo. Ao todo serão quase R$ 7.000,00 distribuídos em premiações e muitos outros atrativos.



Por isso, diversas equipes, entre elas o CT Thomaz Abreu, estão se movimentando de olho na competição. O time ficou em segundo lugar na terceira etapa, em maio, e a expectativa é repetir o bom resultado em agosto.



“Fomos vice no último evento perdendo para a Brabo, que é a união de duas grandes equipes de Juiz de Fora, e para a próxima etapa esperamos manter a quantidade de alunos (cerca de 60). Nossa equipe vem crescendo bastante e vamos com tudo para a sequência do Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu”, projetou o faixa-preta Wingman Albuquerque Carvalho, líder do time.