Vitória de Gabriella Fernandes sobre Carli Judice foi escolhida como a "Luta da Noite"(Foto: Divulgação)

Publicado 17/06/2024 09:00 | Atualizado 17/06/2024 15:47

Foi realizado neste sábado (15), no UFC Apex, em Las Vegas,(EUA), o UFC Vegas 93, que terminou de maneira um tanto decepcionante para os fãs. Tudo porque o duelo principal da noite entre os pesos-moscas Alex Perez e Taira Tatsuro foi encerrado de maneira precoce, após o americano lesionar o joelho no segundo round e não conseguir continuar na disputa, dando a vitória ao jovem japonês. No co-main event da noite, Douglas Silva foi superado por Miles Johns na decisão unânime dos jurados.



O Brasil contou com mais quatro representantes na noite, Lucas Almeida que derrotou Timmy Cuamba por unanimidade em grande atuação, Gabriella Fernandes derrotou Carli Judice por decisão dividida dos jurados. Já Melquizael Costa finalizou Shayilan Nuerdanbieke e Julia Polastri acabou derrotada por Josefine Knutsson também por decisão unânime dos jurados.

Alex Perez se lesionou e Taira Tatsuro venceu a luta principal do UFC Vegas 93 (Foto: Reprodução)

Douglas Silva é superado no co-main event



O co-main event da noite começou muito estudado, até Milles acertar um cruzado de esquerda em Douglas, e um seguida outro de direita, que balançaram o brasileiro. Silva tentou esboçar uma reação, mas sofria com os contra ataques do rival. O paraense acertou um chute rodado no corpo de Johns.



O co-main event da noite começou muito estudado, até Milles acertar um cruzado de esquerda em Douglas, e um seguida outro de direita, que balançaram o brasileiro. Silva tentou esboçar uma reação, mas sofria com os contra ataques do rival. O paraense acertou um chute rodado no corpo de Johns.



O norte americano, seguia melhor no combate e acertou golpes limpos no frontal do brasileiro. Douglas acertou uma joelhada em Milles, que absorveu bem o golpe. O americano respondeu um overhand que balançou o rival. No assalto decisivo, Johns acertou um overhand que balançou Douglas. O americano era superior na luta e administrou o confronto até o fim. Com o resultado Milles chega a segunda vitória seguida, enquanto Douglas, que vinha de vitória sobre Cody Stamann, volta a coluna das derrotas.

Lucas Almeida volta a vencer no UFC



Lucas começou a disputa acertando um low kick em Cuamba, que respondeu com um cruzado de direita limpo, o brasileiro devolveu um cruzado. Logo em seguida, Almeida conseguiu um knockdown após acertar uma sequência de jab com direto no americano, que se recuperou. O brasileiro conseguiu mais um knockdown com direto de direita, e terminou a primeira parcial em vantagem.



No segundo round, Timothy seguiu sofrendo com os ataques de Lucas, que conseguiu um novo flashdown no americano. No assalto decisivo, Almeida foi quedado pelo americano. Novamente em pé, o brasileiro trocou golpes com o rival no centro do cage, e foi derrubado por Cuamba, mas que nada pôde fazer para reverter o resultado da luta, que terminou com vitória de Almeida. Com a vitória, Lucas quebrou uma sequência negativa acumulada em suas duas últimas lutas, enquanto Cuamba chegou ao segundo revés seguido.



Gabrielle Fernandes vence a primeira no Ultimate



Gabrielle começou o confronto acertando um forte low kick em Carli, seguido de combinações de jabs e diretos. A brasileira levava vantagem na velocidade, mas viu a americana crescer no round, acertando boas sequências de diretos de esquerda. Gabi começou com tudo o no segundo round, marchando à frente, a brasileira atacou com várias combinações de cruzados e uppers. A americana conteve o ritmo de Fernandes, equilibrou o duelo, e próximo do fim do round parcial conseguiu derrubar Gabrielle.



No assalto decisivo, a luta seguiu bastante equilibrada. Com o combate todo concentrado na luta em pé, Judice conectava os melhores golpes e chegou a balançar a brasileira com um cruzado. Gabi não conseguia acertar a americana que fazia um bom jogo de esquiva. Ao final de três rounds a brasileira triunfou na decisão dividida dos jurados. Com a vitória, Gabi venceu a primeira luta no UFC, se recuperando de duas derrotas. Já Carli estreou com derrota na maior organização de MMA do mundo.



Melk finaliza chinês e volta vencer no UFC



A luta começou com Melk atacando com um low kick, e logo no na primeira tentativa foi quedado pelo chinês. O brasileiro chegou a tentar encaixar uma kimura no rival, mas não evoluiu na posição. O segundo assalto, seguiu com Nuerdanbieke buscando o jogo de luta agarrada, e novamente derrubou o brasileiro nos primeiros segundos doround, mas dessa vez, o paraense conseguiu se defender bem e não deixou que Shayilan crescesse no confronto.



No assalto decisivo, Melquizael se aproveitou do cansaço do rival, e surpreendeu levando a luta para o solo, conseguiu chegar às costas de Nuerdanbieke, e encaixou um mata-leão para sair vencedor da luta. Com o resultado, Melk voltou a vencer no Ultimate, o brasileiro vinha de revés para Steve Garcia no último mês de dezembro.



Julia Polastri estreia com derrota

Julia Polastri estreia com derrota

O confronto começou com Knutsson sendo mais assertiva na luta em pé, usando principalmente os chutes frontais no corpo e joelhadas no clinch para se sobrepor sobre Polastri. Julia não conseguia impor seu jogo e quase em todo primeiro round ficou de costas para a grade se defendendo. Próximo ao fim do round a brasileira aplicou uma queda e terminou o duelo atacando no ground and pound.



O segundo round seguiu no mesmo ritmo, Knutsson buscava manter a distância usando os chutes frontais, enquanto Julia tentava encurtar a distância. A brasileira conseguiu uma nova queda e enquanto atacava no ground and pound, Polastri levou uma pedalada ilegal e a luta foi paralisada. De volta a posição, a sueca se defendeu até o fim do round. No assalto decisivo, Knutsson se defendeu, e chegou a escapar de um tentativa de finalização da carioca e venceu o duelo.Como o resultado Julia estreia com derrota na maior organização de MMA do mundo, enquanto, segue invicta no MMA agora com oito lutas.



RESULTADOS COMPLETOS:



UFC Vegas 93

UFC Apex, em Las Vegas (EUA)

Sábado, 15 de junho de 2024



Card principal

Tatsuro Taira derrotou Alex Perez por nocaute técnico (lesão) no R2

Miles Johns derrotou Douglas Silva por decisão unânime dos jurados

Lucas Almeida derrotouTimmy Cuamba por decisão unânime dos jurados

Brady Hiestand finalizou Garrett Armfield com um mata-leão no R3

Asu Almabayev derrotou Jose Johnson por decisão unânime dos jurados

Adam Fugitt derrotou Josh Quinlan por decisão dividida dos jurados



Card preliminar

Nate Maness derrotou Jimmy Flick por decisão unânime dos jurados

Gabriella Fernandes derrotou Carli Judice por decisão dividida dos jurados

Westin Wilson finalizou Jeka Saragih com um triângulo no R1

Melquizael Costa finalizou Shayilan Nuerdanbieke com um mata-leão no R3

Josefine Knutsson derrotou Julia Polastri por decisão unânime dos jurados