Expectativa é por lutas de alto nível e muita ação em Belém-PA (Foto: Divulgação)

Publicado 16/06/2024 09:00 | Atualizado 17/06/2024 14:42

Vem aí o maior evento de Muaythai já realizado no estado do Pará! Entre os dias 21 e 24 de junho, o Mangueirinho, em Belém-PA, será palco do Amazon Muaythai Festival, organizado pela Federação de Muaythai Tradicional do Estado do Pará (FMTTEPA) com o apoio do Governo do Estado através da Seel.

Ao longo dos quatro dias, o Mangueirinho - um dos maiores pontos esportivos do estado e anexo ao estádio olímpico do Mangueirão - vai receber diversas atividades, com destaque para o Curso de Regras e Formação de Árbitros - Amador e Profissional, o Seminário Internacional de Wai Kru Ram Muay e o campeonato em si, com diversas lutas de alto nível programadas.

"O objetivo do evento é divulgar e promover o Muaythai não só pelo viés esportivo e competitivo, mas também mostrar o lado cultural e educacional dessa arte marcial. A Federação, junto com o Governo do Estado, tem feito grandes esforços para que o Pará seja referência em Muaythai no Brasil e, ao longo de 9 anos de trabalho, estamos alcançando esse objetivo", afirmou a organização do Amazon Muaythai Festival.

O início das atividades ocorrerá na sexta-feira (21), a partir das 12h30, com a cerimônia de abertura. Nela, estarão presentes autoridades esportivas, o secretário da Seel-PA Cássio Andrade e o vereador Gleisson Oliveira - ambos apoiadores do evento -, dirigentes da FMTTEPA, além de líderes de equipe e atletas.

No mesmo dia, das 14h às 18h, o auditório do Mangueirão receberá a parte teórica do Curso de Regras e Formação de Árbitros, liderado pela fera Juliana Leite, árbitra internacional da IFMA. Já no sábado (22), a partir das 9h, vai acontecer a parte prática no Mangueirinho.

O Seminário Internacional de Wai Kru Ram Muay - inédito no Pará -, por sua vez, será dividido em três partes, sendo no sábado para todos os níveis e atletas, no domingo de manhã para alunos de projetos sociais e na segunda de noite para instrutores e professores. À frente das atividades estará Kru Din Wittawat, da equipe tailandesa Lanna Fighting.

A cereja do bolo acontecerá no domingo, dia 23, quando o Mangueirinho vai receber 50 lutas, amadoras e profissionais, junior e adulto, ocorrendo em dois ringues simultâneos e com quatro cinturões semi-pro em jogo. Atletas de todo o Brasil entrarão em ação e a expectativa é por combates de alto nível.

SERVIÇO:

Curso de Regras e Formação de Árbitros - Amador e Profissional

- Ministrado pela árbitra internacional Juliana Leite

- Carga horária de 12h

- Certificado e material de apoio inclusos

- Informações e inscrições: (91) 99385-4194

Seminário Internacional de Wai Kru Ram Muay

- Ministrado pelo tailandês Kru Din Wittawat e sua equipe Lanna Fighting

- Aberto para todos os atletas, de todos os níveis (ver horários)

- Informações e inscrições: (91) 99385-4194