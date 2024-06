Gustavo Galvão (no centro) realiza grande trabalho à frente da Atos JJ em Barcelona - (Foto: Reprodução)

Gustavo Galvão (no centro) realiza grande trabalho à frente da Atos JJ em Barcelona (Foto: Reprodução)

Publicado 14/06/2024 11:00 | Atualizado 14/06/2024 13:26

Repleto de expectativa, o Altea Summer International Cup está marcado para o dia 13 de julho, na Espanha, e já vem movimentando diversas equipes de olho no campeonato. Entre elas está a Atos JJ, que através da filial de Barcelona (ESP), confirmou presença na segunda etapa do Circuito Ibérico de Jiu-Jitsu, uma novidade da ISBJJA – em parceria com a CBJJD – para 2024.



O time é liderado pelo brasileiro Gustavo Galvão, faixa-preta 3º grau do craque André Galvão, que desde 2010 vive na Espanha e acompanha o desenvolvimento da arte suave no país europeu.



“São 14 anos trabalhando com Jiu-Jitsu aqui e, a cada ano que passa, o esporte vem crescendo e se tornando mais popular na comunidade espanhola. Acredito que para o Jiu-Jitsu seguir crescendo, os professores também precisam estar mais unidos, independente da equipe, afinal necessitamos uns dos outros para seguir alcançando mais pessoas”, afirmou Gustavo.